Cheia succesului lui Adi Nartea la femei. De ce toate au ajuns să îl placă acum

Adi Nartea, cunoscut datorită serialului Vlad, în care a interpretat rolul principal, este considerat unul dintre cei mai sexy bărbați din showbiz-ul autohton. Actorul mărturisește că face sport și este atent și la alimentație. Adi Nartea a spus însă ce părere are despre sine și care este, de fapt, cheia succesului său în rândul reprezentantelor sexului frumos.

Actorul Adi Nartea a mărturisit că deși nu a mizat niciodată pe aspectul fizic, are obiceiuri de la care nu face rabat. Face sport din clasa a V-a și este atent la alimentație. Adi Nartea a dezvăluit că rolul din serialul Vlad i-a adus o mai mare notorietate și, de ce nu, un mai mare succes în rândul doamnelor.

„Fac sport încă de cand eram clasa a V-a, sunt pasionat de sport și sunt atent la ceea ce mănânc. Am încercat tot felul de diete, am făcut fasting 4 luni de zile. Dacă nu îți schimbi stilul de viață, nu reușesti nimic. Așa poți schimba totul.

Păcătuiesc și eu cu o sarma, cu o shaorma, dar lifestyle-ul meu îmi spune că trebuie să îmi revin. În privința doamnelor, am mai mult succes datorită serialului Vlad, am mai mult succes de când sunt însurat, pentru că sunt ca fructul oprit.

Există drama omului frumos. Atunci când o femeie este frumoasă, lumea nu se așteaptă la nimic mai mult de la ea. La mine s-a demonstrat ca nu am fost doar un chip frumos. Nu am crezut niciodată că sunt un bărbat bine, nu am mizat pe asta, dar dacă am primit un feedback bun, am zis „why not.””, a declarat Adi Nartea, pentru emisiunea La Măruță.