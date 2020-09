Chef Scărlătescu, dezvăluiri intime din viața lui. Ce a povestit celebrul bucătar

Celebrul bucătar, Cătălin Scărlătescu este unul dintre cei mai apreciați chefi din România. Juratul show-ului culinar este destul de discret în legătură cu viața sa personală, așadar nu se știu foarte multe pe tema acestui subiect.

În cadrul unui interviu, juratul de la ”Chefi la cuțite”, Cătălin Scărlătescu, vorbește despre viața lui personală, despre momentele iritante, despre relația cu Gina Pistol, dar și despre neplăcerile pe care le-a avut în viață. Dar, cum este, de fapt, Cătălin Scărlătescu?

Știind să gătească și cu un deosebit simț al umorului, e greu de crezut că nu s-a însurat. Deși este un bun bucătar, Cătălin s-a cam ars în dragoste. Chiar dacă nu și-a găsit aleasa, a impresionat multe domnișoare și doamne la viața lui. Cu toate acestea, relațiile lui, în general, s-au transformat în dezamăgiri. A fost vreodată, cu adevărat, îndrăgostit?

Maestrul bucătar nu a vrut să dezvăluie dacă, în momentul de față are pe cineva special în viața lui. Întrucât toți știm că este o persoană discretă, Cătălin a preferat să rămână un mister.

Juratul de la ”Chefi la cuțite” declară că nu sunt mari diferențe între felul în care îl vedem la emisiune și cum se comportă în viața de zi cu zi. Cătălin Scărlătescu este „Exact așa cum mă vedeți: jovial-coleric. Întâi de toate, jovial.”, a spus el în cadrul interviului.

”Am avut o perioadă când aveam impresia că le știu pe toate, eram foarte orgolios și am avut de pierdut. Am citit zilele astea o treabă care mi-a plăcut: „Your ego is not your amigo!. Am înțeles că, dacă nu te bazezi pe oamenii din jurul tău, dacă nu comunici cu ei, ești un suflet pierdut. În general, miros dezamăgirile de la distanță și încerc să fug de ele. Dacă nu-mi reușește, mă uit la partea plină a paharului și mă gândesc ce aș putea să învăț din ceea ce mi s-a întâmplat.”, a mai declarat el, pentru sursa citată.