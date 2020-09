Cătălin Scărlătescu, adevărul despre debutul în televiziune. Ce a recunoscut vedeta Antena 1

Pentru mulți numele lui Cătălin Scărlătescu este sinonim cu ”Chefi la Cuțite”, emisiunea concurs de cooking de la Antena 1. Alături de ceilalți doi parteneri, Sorin Bontea și Florin Dumitrescu, celebrul Chef face deliciul multor fani.

Celebrul chef, pe cât de impunător și fioros pare, pe-atât de emoționat a fost atunci când i s-a propus să facă parte din echipa show-lui ”Chefi la Cuțite”. Show-ul și-a făcut debutul în martie 2016. Au trecut șapte sezoane, iar show-ul a reușit să atragă un număr mare de fani. De-atunci și până acum, Cătălin Scărlătescu a fost parte integrantă a show-lui, timp de șapte sezoane. Într-un interviu acordat celor de la Viva, Cătălin și-aduce aminte de momentul în care a fost anunțat că va facxe parte din emisiune.

”Eram la mare, pe plajă, cu un coleg din clasa a V-a. Stăteam cu picioarele în apă, pusesem un tomberon între noi și jucam table. La un moment dat, mi-a sunat telefonul și am fost anunțat că voi face parte din juriul unui cooking show. Mi-a scăpat telefonul din mână, direct în apă. I-am scos repede cartela, am pus-o la uscat, am folosit un alt telefon și abia a doua zi am fost sunat din nou pentru a stabili o primă întâlnire.

Atunci i-am cunoscut prima oară pe Florin și pe Sorin. Ne-am văzut întâi la mine acasă, iar ulterior ne-am întâlnit și cu producătorul nostru, geniala Mona Segall. Îmi aduc aminte că ne-am văzut undeva pe Bd. Dacia, stăteam la o terasă și eu mă tot gândeam ce mi se întâmplă… A doua zi am mers la o sedință foto și știu că toți oamenii cu care ne întâlneam ne spuneau că o să fie super tare, se uitau la noi cu multă curiozitate…”, a dezvăluit Cătălin Scărlătescu, pentru Viva.ro.