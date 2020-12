Chef Hadad a izbucnit în plâns în direct la Pro TV. Momentul care te va emoționa din prima secundă

Momente incredibile în emisiunea lui Măruţă. Chef Joseph Hadad a izbucnit în plâns în direct la Pro TV. Momentul acesta te va emoționa din prima secundă. Sigur nu l-ai mai văzut aşa pe celebrul bucătar.

Despre Joseph Hadad ştie toată lumea că este unul dintre cei mai talentaţi bucătari din România, însă puţini ştiu drama prin care a trecut în urmă cu 13 ani. La doar 48 de ani, a rămas văduv şi a trebuit să aibă grijă de cei trei copii ai săi: Daniela, Lipaz şi Dor.

Astăzi, celebrul Chef a împlinit 61 de ani, ocazie perfectă pentru Cătălin Măruţă de a-i pregăti cele mai frumoase surprize. Chef Hadad a izbucnit în plâns, în direct, la Pro TV, iar momentul a fost unul foarte emoţionant. Acesta a vorbit despre moartea soţiei sale.

“A fost cel mai greu lucru pentru mine. Nu am trăit nimic mai greu pe lumea asta. A trebuit să fiu puternic pentru copii. Dacă nu eram puternic, nu reuşeam să fac faţă. Am crescut copiii, am făcut şi carieră şi 99% din timp am fost singur”, a povestit, printre lacrimi, bucătarul.