A rămas văduv, cu 3 copii. Drama lui Joseph Hadad, juratul de la MasterChef. Povestea vedetei PRO TV

Renumitul bucătar Joseph Hadad, jurat la Masterchef, are o poveste dramatică în spatele performanței sale. Maestrul a rămas văduv, cu 3 copii și un suflet sfâșiat.

Joseph Hadad (59 de ani), jurat la Masterchef, este unul dintre cei mai renumiți bucătari din România. Proprietar a două localuri de top din București, cu planuri mari într-ale bucătăriei, cunoscând acum peste 1.000 de rețete și nenumărate stiluri de gătit pe care le-a adus din Israel în țara noastră, bucătarul are în spate o poveste care îi umbrește și astăzi fericirea.

La vârsta de 48 de ani a rămas văduv cu 3 copii cu vârste cuprinse între 3 și 16 ani, după ce soția sa a murit la 42 de ani de cancer de sân. De altfel, în emisiunea „Destine ca-n filme” găzduită de Iuliana Marciuc, Hadad a povestit că greutățile în viața sa au început din tinerețe.

„Soţia mea a murit de cancer la sân. Atunci am simţit cum se prăbuşeşte totul… Nu doresc nimănui să treacă prin ce am trecut eu. Am avut şi în copilărie momente grele, dar acesta a fost cel mai greu moment din viaţa mea. A fost foarte dificil să cresc copiii, care au suferit enorm pentru moartea mamei lor”, a povestit bucătarul.

După decesul soției sale, chef Joseph Hadad s-a considerat culpabil pentru tragedia care s-a petrecut. Se crede vinovat și acum pentru că știindu-se ocupat cu munca nu a mers din timp cu ea la medic, lucru care îl va măcina mereu. Ulterior, la aflarea diagnosticului, a cheltuit sume importante pentru a o trata, a vândut un apartament, însă în zadar. După 3 ani de tratamente, corpul acesteia nu a mai luptat.

„Eu am fost numai cu munca şi eu sunt vinovat! Sunt vinovat! Trebuia să fi mers cu ea la doctor… A început tratamentul şi trei ani de zile a suferit. Am vândut apartamentul, am vândut maşina, am dat peste 230.000 de dolari la vremea respectivă să aduc nişte medicamente pentru ea şi nu am reuşit s-o salvez. Am rămas gol…”, a spus Hadad.