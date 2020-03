Chef Cătălin Scărlătescu, mesaj sfâșietor după moartea lui Ramon, concurentul de la MasterChef

Ramon de la MasterChef a murit, după doi ani în care s-a luptat cu o boală nemiloasă, cancerul limfatic. Chef Cătălin Scărlătescu a ținut să adresese un mesaj sfâșietor după moartea sa.

Chef Cătălin Scărlătescu, mesaj sfâșietor după moartea lui Ramon

Ramon Chirchireanu, în vârstă de 37 de ani ani, fost concurent la MasterChef, a murit. A lăsat în urmă o soție și trei copii. Chef Cătălin Scărlătescu a postat pe pagina de Instagram un mesaj în memoria sa. ”Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, a scris acesta, punând și o imagine cu el.

Boala l-a răpus la 37 de ani

Despre suferința sa s-a aflat relativ recent, după ce a apărut cu el o postare pe rețelele de socializare, pe patul de spital. Cancerul limfatic îl schimbase enorm, iar în final, boala i-a fost fatală. A lăsat în urmă trei copii și o soție îndurerată. Acesta a aflat de diagnosticul crunt chiar în perioada în care avea să vină pe lume cel de-al treilea copil al său. După o astfel de veste, mesajele au început să curgă.

„Drum bun Chicireanu Ramon, ne va lipsi zâmbetul şi energia ta! Ne va lipsi optimismul şi carisma ta! Ne vei lipsi enorm! Ne-ai oferit o foarte frumoasă lecţie de viaţã – ai luptat cu îndârjire şi noi am crezut în tine! Ştiam că doar tu poţi învinge moartea, ştiam cã doar tu poţi trece peste o asemenea provocare! Te iubim şi îţi suntem recunoscători- ai trecut frumos prin viaţă şi ne-ai atins pe toţi cu sensibilitatea ta!! Drum bun Ramon!”, a fost anunțul facut chiar de una dintre prietenele lui Ramon.

Altă persoană a scris:

„Chicireanu Ramon, un om frumos cu un suflet mare şi un zâmbet larg, molipsitor -cel cunoscut drept Ramon de la MasterChef, duce o lupta crâncenã cu CANCERUL. Acum 2 ani de zile Ramon a fost diagnosticat cu Cancer limfatic – o boalã îngrozitoare. Ramon a plecat în Germania -ţarã unde a putut beneficia de un tratament corespunzãtor, a fãcut tot felul de investigaţii şi tratamente, a suferit operaţii care mai de care mai complexe şi de 2 ani de zile luptã cu înverşunare.

Acum un an, el a reuşit extraordinarul – s-a luptat singur în prima fazã cu cancerul şi a supravieţuit. Atunci i-a zâmbit frumos bolii, a întrebat-o cu ce treabã pe la el şi apoi a invitat-o sã îl pãrãseascã. El avea chestii mult mai importante – acasã în Romania tocmai i se nãştea al 3-lea copil- o minune de fetiţã!! Dar cancerul nu l-a uitat. S-a întors şi mai puternic şi mai înverşunat. Însã Ramon Chicireanu e un adversar din ãla redutabil. El are 3 copii frumoşi şi veseli care au nevoie de un tatã. Are o soţie minunatã care îl ajutã şi îi este alãturi. El nu stã la discuţii mult cu boala asta -el luptã, zâmbeşte, gãseşte puteri interioare nebãnuite şi identificã soluţiile salvatoare şi astfel trece vesel mai departe”.