Ramon de la MasterChef a murit. Boala nemiloasă care l-a răpus pe concurentul de la PRO TV

Ramon de la Masterchef a pierdut lupta cu o boală nemiloasă. Fostul concurent s-a stins din viață și a lăsat o soție și trei copii în urmă. De ce afecțiune gravă a suferit acesta?

Ramon de la Masterchef a murit

Ramon Chicireanu a luptat cu o boală nemiloasă care l-a răpid dintre noi mult prea devreme. Deși mulți români s-au mobilizat și i-au oferit ajutorul lor, soarta a decis altceva pentru acesta. Din păcate, în urma lui au rămas o soție și trei copii care să-l amintească. Cancerul limfatic și tratamentele extrem de dure luate pentru a se însănătoși l-au schimbat foarte tare.

Bărbatul ajunsese de nerecunoscut. Ramon s-a chinuit preț de doi ani să învingă, dar trupul lui a cedat în cele din urmă. Acesta a aflat diagnosticul crunt din partea medicilor chiar în perioada în care a venit pe lume cel de-al treilea copil al său. Numeroase mesaje extrem de emoționante s-au adunat pe rețelele de socializare ale bărbatului. Cei mai mulți doresc putere enormă familiei pentru a trece peste această veste.

„S-a luptat singur în prima fazã”

„Chicireanu Ramon un om frumos cu un suflet mare şi un zâmbet larg, molipsitor -cel cunoscut drept Ramon de la MasterChef, duce o lupta crâncenã cu CANCERUL. Acum 2 ani de zile Ramon a fost diagnosticat cu Cancer limfatic – o boalã îngrozitoare. Ramon a plecat în Germania -ţarã unde a putut beneficia de un tratament corespunzãtor, a fãcut tot felul de investigaţii şi tratamente, a suferit operaţii care mai de care mai complexe şi de 2 ani de zile luptã cu înverşunare. Acum un an, el a reuşit extraordinarul – s-a luptat singur în prima fazã cu cancerul şi a supravieţuit. Atunci i-a zâmbit frumos bolii, a întrebat-o cu ce treabã pe la el şi apoi a invitat-o sã îl pãrãseascã. El avea chestii mult mai importante – acasã în Romania tocmai i se nãştea al 3-lea copil- o minune de fetiţã!! Dar cancerul nu l-a uitat. S-a întors şi mai puternic şi mai înverşunat. Însã Ramon Chicireanu e un adversar din ãla redutabil. El are 3 copii frumoşi şi veseli care au nevoie de un tatã. Are o soţie minunatã care îl ajutã şi îi este alãturi. El nu stã la discuţii mult cu boala asta -el luptã, zâmbeşte, gãseşte puteri interioare nebãnuite şi identificã soluţiile salvatoare şi astfel trece vesel mai departe”