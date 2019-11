CEx cu lacrimi și țipete la PSD. Anunțul făcut de Viorica Dăncilă, la final

Viorica Dăncilă a ieșit după CEx-ul PSD alături de Lia Olguța Vasilescu și Claudiu Manda, alături de alți colegi din partid. Se pare că în cele din urmă, apele s-au calmat, iar deciziile luate în cadrul ședinței au fost unele normale în această situație.

Primele concluzii după CEx-ul PSD: ”Mi-am urecheat colegii!”

”Am hotărât excluderea Anei Birchall și cea a lui Cozmin Gușă. Dincolo de discuțiile pe care le-am avut legate de modul în care vom gestiona pe viitor alegerile, acestea au fost deciziile importante. Am încredere că vom depune tot efortul. Nu știu cine v-a dat aceste informații… Poate că am avut lacrimi de bucurie când am intrat în turul doi, de bucurie. Claudiu Manda este lângă mine!”

”Sunt exagerări! Viorica Dăncilă va ieși pe locul I în continuare, restul e cancan.”, a explicat Claudiu Manda.

”Sunt în continuare șeful de campanie al Vioricăi Dăncilă, mă simt mândră. Suntem mobilizați și vom câștiga aceste alegeri. Am avut ca prim obiectiv intrarea în turul doi, acum vom câștiga.”, a declarat Lia Olguța Vasilescu.

”Am țipat, mi-am urecheat colegii!”, a spus zâmbind Viorica Dăncilă, la final.