Cerul a îmbrăcat tricoul naționalei Braziliei, după dispariția „Regelui Pele”. Ce fotografie a publicat NASA pe contul oficial de Twitter

Moartea legendarului fotbalist Pele a stârnit emoție și durere, iar reacțiile au sosit din toată lumea. Agenţia spațială americană (NASA) a publicat pe contul oficial de Twitter o imagine în care constelația „Sculptor” pare „vopsită” în culorile Braziliei. Fotografia a fost foarte apreciată în mediul online și în doar zece ore a fost distribuită de aproape 20.000 de oameni.

We mark the passing of the legendary Pelé, known to many as the king of the „beautiful game.” This image of a spiral galaxy in the constellation Sculptor shows the colors of Brazil. pic.twitter.com/sOYfKdTeAJ

— NASA (@NASA) December 29, 2022