Celebra actriţa Anne Heche a murit. Familia a decis să o deconecteze de la aparate

Celebra actriță Anne Heche, cunoscută pentru rolurile din producţiile „Gracie’s Choice” şi „Vanished” și nominalizată la Premiile Emmy, a fost implicată într-un grav accident de mașină, iar în urma impactului violent actrița s-a aflat în comă încă din data de 5 august. Presa străină scrie că actrița va fi deconectată de la aparate.

UPDATE: Actrița Anne Heche a murit, după ce familia a decis ca aceasta să fie deconectată de la aparate. Moartea artistei a fost anunțată pe platforma de socializare Instagram de către Nancy Davis, o prietenă a actriței.

„Cerul are un nou înger”, a scris Nancy Davis într-o postare de pe Instagram, adăugând că prietena sa îi va lipsi „teribil de mult”.

Familia actriței a confirmat anterior, într-un comunicat de presă, că a luat decizia de a o deconecta de la aparate pe Anne Heche. Aceasta nu ar fi putut supraviețui din cauza rănilor prea grave pe care le-a suferit, au mai arătat membrii familiei artistei.

Știre inițială: Actrița Anne Heche a suferit un grav accident de mașină, săptămâna trecută, în Los Angeles. Mașina ei s-a izbit de o casă cu două etaje, iar impactul violent a dus la explozia mașinii, actrița fiind în comă încă din data de 5 august. Oficial, medicii au declarat-o în moarte cerebrală, iar organele îi vor fi donate, conform dorinței sale.

În accident, fosta iubită a lui Ellen DeGeneres, în vârstă de 53 de ani, a suferit arsuri grave, incompatibile cu viața. Anne Heche va fi deconectată de la aparate, iar organele sănătoase ale sale vor fi donate.

„Din păcate, din cauza accidentului, Anne Heche a suferit o leziune anoxică severă cerebrală și rămâne în comă, în stare critică. Nu se așteaptă ca ea să supraviețuiască”, s-a spus într-un comunicat despre starea sa de sănătate. „A fost alegerea ei mai veche să-și doneze organele”, se mai arată în comunicatul în care se arată și recunoștință față de personalul și asistentele de la Centrul Grossman Burn din spitalul West Hills, acolo unde actrița în vârstă de 53 de ani a fost supusă unui tratament.

Vineri, Poliția a declarat că testele preliminare de sânge au dezvăluit prezența drogurilor în sistemul ei, însă au fost necesare teste suplimentare pentru a exclude orice substanță administrată în spital.

Cariera lui Anne Heche

Potrivit Departamentului de Pompieri LA, mașina lui Heche „a izbucnit într-un incendiu puternic” după ce a intrat 9,1 m în casa de care s-a izbit, lăsând proprietatea „de nelocuit”, în urma impactului.

Anne Heche este mamă a doi copii. A jucat în filme precum Donnie Brasco, Cedar Rapids și remake-ul Psycho din anul 1998. Printre alte proiecte cinematografice ale sake se numără I Know What You Did Last Summer, Prozac Nation, Volcano și Six Days, Seven Nights.

Ea a fost nominalizată la Daytime Emmy Awards în 1991, pentru interpretarea sa din Another World. Celelalte proiecte TV ale sale includ apariții în Ally McBeal, Save Me, Aftermath, Hung, Chicago P.D. și Men in Trees. Anne Heche a apărut și în emisiunea Dancing with the Stars.

Actrița este fosta parteneră a gazdei de talk-show Ellen DeGeneres, cu care a avut o relație la sfârșitul anilor 1990. De asemenea, Anne Heche a apărut într-un episod din sitcomul starului, Ellen, în 1998.