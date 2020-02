Cele mai mari regrete ale oamenilor aflați pe patul de moarte: o asistentă le-a ascultat ultimele dorințe

Viața este trecătoare și se poate încheia în orice moment. Așa a fost dintotdeauna. Cu toate acestea, regretele majore ies la iveală doar în cazul celor care știu că mai au puțin de trăit.

Bronnie Ware a fost asistentă medicală în cea mai mare parte a vieții într-o secție cu bolnavi în stare paliativă. Asta înseamnă că a fost alături de ei în cea mai dificilă perioadă a vieții lor, finalul. În acele momente, cei mai mulți au ținut să-și exprime regretele legate de modul în care ar fi dorit să-și trăiască viața.

Unele dintre afirmațiile obținute în acele momente au fost previzibile, altele s-ar putea să te uimească. În orice caz, toate sunt detaliate într-o cartea intitulată sugestiv The Top Five Regrets of the Dying (Cele mai mari cinci regrete ale celor gata să moară). Dacă vrei să aprofundezi subiectul, multe dintre experiențele din viața ei de asistentă sunt detaliate pe blogul Inspiration and Chai.

Din experiența ei de a lucra cu oameni aflați pe patul de moarte, Bronnie Ware a agregat regretele tuturor și le-a sintetizat în cinci formulări care s-ar putea să te ajute să-ți schimbi un pic viziunea asupra vieții.