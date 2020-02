Ana Morodan, accident foarte grav. ”Am ajuns la spital cu degetul în pungă!”

Ana Morodan și-a speriat fanii din mediul online de moarte! Contesa, așa cum este cunoscută pe Instagram, a ajuns de urgență la spital. Ce s-a întâmplat cu vedeta și cum a reușit să treacă peste accident?

Ana Morodan trece printr-un moment extrem de neplăcut. Cunoscuta bloggeriță a suferit un accident extrem de grav, care a lăsat-o fără jumătate de deget. Aceasta a ajuns pe patul de spital cu mâna în ghips, dar nimic nu a împiedicat-o să gândească pozitiv și să nu-i alarmeze pe care care o urmăresc în mediul virtual. Cochetă și mereu cu glumele la purtător, Ana s-a pozat ca și cum nimic nu i s-ar fi întâmplat. Contesa a stârnit râsete fanilor, deși situația nu era de așa natură, ea pierzându-și un sfert din degetul de la mâna dreaptă.

„Mi-am pierdut eu puțin din volumul degetului, dar volumul genelor nu a fost niciodată mai amplu și mai satisfăcător. Sunt de neratat când dau constant din ele în timpul vizitei medicului”, a fost mesajul vedetei din descrierea fotografiei care o arată extrem de pozitivă. Alina Ceușan i-a comentat cu câteva emoji-uri la fotografie, probabil neînțelegând cât de gravă e situația, din cauza glumelor fără final ale Anei. În cele din urmă, Morodan i-a replicat: „Fă, nu râde, că ieri aveam un sfert de deget în pungă.” Întrebările fanilor Contesei au continuat să curgă în mediul virtual, dar aceasta le-a răspuns doar că urmează să revină și cu detalii.

„Ascultați, că vă ia anxietatea pe toate! (…) Treaba asta cu pastila și alcoolul… Dar nu e! Am fost acolo, am trecut prin asta, așa că, credeți-mă, nu vă ajută. Doar te neutralizează, pe moment, dar problema e tot acolo. O înfrunți, o rezolvi și câștigi. Orice altceva e minciună temporară! Mi s-au încleștat mâinile, am simțit că dacă clipesc, corpul meu se va duce, involuntar, la cuțit și îl va băga în mine…”

