Cele mai mari bătăi primite de Jador în viață: ‘Am căutat trifoi cu 4 foi să nu mă bată cu biciul’

Jador este unul dintre cei mai iubiți cântăreți din România. Fostul concurent Survivor și-a deschis sufletul și a vorbit despre copilăria lui și felul în care a fost educat. Fără să țină cont de noile reguli de parenting, cântărețul a spus că a fost bătut când era copil.

Invitat la podcastul găzduit de Radu Țibulcă, Jador a vorbit sincer despre cele mai mari bătăi primite în viața lui. Au venit de la părinți, însă au fost ca să îl învețe lecții importante de viață.

Jador a povestit că cea mai mare bătaie din viața lui a primit-o de la părinți atunci când a râs de un om cu un handicap. Părinții lui i-au aplicat o corecție, însă, spune artistul, „bătaia e bună”.

Cu o altă ocazie, cântărețul povestește cum a căutat trifoi cu patru foi ca să nu ia bătaie. Nu a funcționat, așa că tatăl lui i-a aplicat o corecție fizică cu biciul. Totul a pornit de la o notă proastă.

„Și încă una, jur că am căutat trifoi cu patru foi să nu mă bată tată. Știam că am luat 4 la română. Am căutat cu toată clasa în parc, dar nimic. Era cu biciul în mână când am ajuns în fața casei. Mi-a dat două bice de n-am mai luat un 4 toată viața”, a continuat el.