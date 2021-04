Ce a făcut mama lui Jador când și-a văzut fiul în România. Totul s-a întâmplat în văzul a zeci de oameni

Bucurie mare pe fanii și familia lui Jador. Fostul Faimos s-a întors în România, iar pe aeroport a fost așteptat de zeci de admiratori, părinții lui câțiva prieteni apropiați precum Bogdan Mocanu, Nicolas Sax și Robert Ionescu. Reacția mamei lui Jador te va emoționa până la lacrimi. Totul s-a întâmplat în văzul a zeci de oameni.

Jador s-a întors în țară, iar fanii au dat iama să-l felicite și aplaude pe manelist, întrebându-l cum se simte după accidentarea la picior. Mama lui Jador, Simona, i-a sărit în brațe și a izbucnit în lacrimi când și-a îmbrățișat fiul, după patru luni de când a fost plecat în Republica Dominicană. Ca să-și îmbărbăteze mama, artistul a făcut o glumă, în dulcele-i stil caracteristic.

Jador a fost vizibil emoționat de zecile de persoane care s-au adunat să-l vadă și să-i spună o vorbă bună.

„E mult mai greu decât se vede la televizor. Și am văzut că multi oameni sunt hate-uiți, nu mai hate-uiți că suntem vai de capul nostru. Piciorul e varză. Nu mai vreau să risc. Și 12 ore pe avion așa cu piciorul…e crunt. Mulțumesc că ați venit, facem poze cu toții…nu plec până nu fac poze cu toți.

Vreau ca toată lumea să creadă ce se întâmplă acolo. Oamenii ăia chiar se chinuie, chiar își doresc să câștige…ei habar nu au ce se întâmplă, mie nu mi-a venit să cred ce s-a întâmplat cu mine… Piciorul rupt. Am venit cu câteva experiențe mișto. Ambițios am fost de când m-am născut. Am venit cu multe lucruri pe care le-am învățat acolo”, a declarat Jador, în exclusivitate pentru Wowbiz.