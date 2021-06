Cele mai ieftine bilete de avion pentru Grecia. Costă doar 2 euro

Care sunt cele mai ieftine bilete de avion pentru Grecia. Ele costă doar doi euro, astfel că sezonul concediilor începe cu oferte greu de refuzat pentru români.

Cele mai ieftine bilete de avion pentru Grecia

Prin urmare, poți găsi bilete de avion la 2 euro pentru Grecia și Turcia, în această vară, iar compania aeriană Animawings a scos la vânzare bilete de avion la 2 euro pentru Grecia și Turcia.

Fondată de Christian Tour și deținută, în proporție de 25% de grecii de la Aegan Airlines, Animawings le oferă românilor o promoție specială. Conform Economica.net, românii interesați pot cumpăra bilete la 2 euro pentru Grecia și Turcia, pe un sens, cu toate taxele incluse, cu plecări din următoarele orașe din țara noastră

București către Antalya, Corfu sau Zakynthos

Baia Mare către Antalya

Craiova către Antalya

Oradea către Antalya

Sibiu către Antalya

Târgu Mureș către Antalya

Când este valabilă această promoție

De menționat este că biletul de doi euro include numai un bagaj mic, care încape sub scaunul pasagerului din avion. Pentru următoarea categorie, care are incluse două bagaje de cabină și unul de cală, prețul ajunge la 11 euro per segment, însemnând 22 de euro pentru un zbor dus-întors.

Prin urmare, cu numai patru euro, românii îi pot cumpăra bilete dus-întors, pe ruta Baia Mare-Antalya, pe toată perioada lunilor iulie și august. De asemenea, pentru ruta Oradea-Antalya sunt disponibile bilete la doi euro pentru lunile iunie, iulie, dar și septembrie.

Cei care pleacă din Craiova, cu destinația Antalya, pot să profite de reduceri în perioadele: 21 iunie pentru plecare, 21 și 28 iunie pentru întoarcere, dar și în aproape toate zilele din luna iulie. De asemenea, la același tarif se pot achiziționa bilete de plecare și în septembrie.

Mai mult, bilete de plecare din Sibiu, cu doi euro, se pot cumpăra pentru 22 iunie și lunile iulie și august, însă biletele pentru întoarcere nu sunt reduse.

Cei care pleacă din București spre Corfu, se vor putea bucura de prețurile speciale doar pentru ziua 27 septembrie ca dată de plecare, iar 13 septembrie ca dată de întoarcere. Pentru București-Antalya, bilete la acest preț se găsesc numai pentru ziua de 18 iunie, la întoarcere. Către Zakynthos, numai plecarea din 28 septembrie este inclusă, de fapt, în promoție.

Biletele care sunt incluse în oferta Animawings se pot achiziționa, la prețul de doi euro, și ȋn agențiile de turism de la noi din ţară, însă şi prin canalele de distribuție ale Aegean Airlines. Așadar, tu ce destinație ai ales?