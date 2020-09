Cele mai dăunătoare alimente pentru dinți. Mare atenție la ce consumi

Alimentele pe care le consumi zilnic au un impact imens asupra dinților tăi. Unele dintre ele previn cariile și placa dentară, în vreme ce altele sunt un adevărat rival pentru dantura ta.

Orice aliment are un anumit efect asupra organismului, dar și asupra dinților. Potrivit medicului specialist ortodonție doctorul Mihaela Dan, câteva dintre ele, deși banale, pot afecta grav datura. Este vorba despre alimentele acide și cele care prin descompunerea lor produc acizi: băuturi carbogazoase, dulciuri, alimente lipicioase (caramele, biscuiți, jeleuri), murăturile, oțetul, citricele, ketchup-ul și, în general, toate alimentele cu gust acru. Motivul? Acizii scot calciul din smaț, erodându-l și favorizând apariția cariilor. Pe de altă parte, alte alimente, cum ar fi fructele de pădure, ceaiul, vinul, cafeaua, pătează dinții.

Consumată cu moderație, cafeaua are efecte benefice asupra organismului. În schimb, dacă adăugăm zahăr, devine dăunătoare pentru dinți.

„Ca o regula cat mai simpla, trebuie sa tinem minte ca tot ce poate pata o fata de masa alba poate pata in timp si smaltul dentar. In aceasta categorie intra si cafeaua. Asadar, pentru a proteja dintii, aceasta bautura nu trebuie consumata cu zahar, in cantitati mari sau in sorbituri mici, care fac ca lichidul sa ramana mult timp in gura”, a explicat medicul pentru ziare.com.