Care sunt cele mai bune restaurante din lume în 2019, conform noului clasament

În cadrul unui eveniment care a avut loc la Singapore, au fost decernate premiile pentru cele mai bune restaurante din lume, conform organizației The World`s 50 Best Restaurants.

Aseară, a avut loc la Singapore cel mai important eveniment al anului din industria restaurantelor. A fost făcut public clasamentul pe 2019 cu cele mai bune 50 de restaurante din lume. Acest eveniment anual este foarte respectat la nivel global deoarece procesul de vot este semnificativ mai transparent decât în cazul ghidului Michelin, de exemplu. Voturile vin din partea oamenilor care activează în industrie, atât din partea bucătarilor, cât și a unui grup select de oameni care le calcă pragul.

În orice caz, dacă ai vreo fascinație pentru apogeul bucătăriei mondiale la această oră, trebuie să calci pragul unuia dintre restaurantele de mai jos.

No.10 este Maido în Lima, Peru

No.9 este Disfrutar în Barcelona, Spania

No.8 este Arpège în Paris, Franța

No.7 este Mugaritz în San Sebastian, Spania

No.6 este Central în Lima, Peru

No.5 este Geranium în Copenhagen, Danemarca

No.4 este Gaggan în Bangkok, Thailanda

No.3 este Asador Etxebarri în Atxondo, Spania

No.2 este Noma în Copenhagen, Danemarca

No.1 este Mirazur în Menton, Franța

Anul acesta s-au adus modificări semnificative modului în care este realizat topul, prin prisma faptului că restaurantele care au câștigat în trecut prima poziție nu mai au voie să concureze. În schimb, au fost incluse într-o listă separată intitulată ”Best of the Best”, cele mai bune dintre cele mai bune. Practic, întotdeauna vei fi norocos dacă vei reuși să prinzi rezevare la unul dintre ele.

Pe lista respectivă sunt incluse restaurante precum Osteria Francescana din Modena, Italia; Eleven Madison Park din New York, SUA, El Celler de Can Roca din Girona, Spania; Fat Duck din Bray, UK, The French Laundry din Yountville, SUA. Pe aceeași listă sunt incluse două locații care nu mai există în prezent, El Bulli din Roses, Spania și primul restaurant Noma, în locația originală din Copenhaga.