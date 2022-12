Cea mai frumoasă femeie de la Campionatul Mondial de Fotbal, cu decolteul „la vedere” la Campionatul Mondial de Fotbal. Ivana Knoll, un nou gest „controversat” – GALERIE FOTO

Cea mai frumoasă femeie de la Campionatul Mondial de Fotbal a renunțat la rochiile mulate, care au adus-o în atenția autorităților din Qatar, dar a îmbrăcat ceva mult mai sexy. La meciul Croația – Belgia, Ivana Knoll s-a îmbrăcat cu o pereche de pantaloni mulați, dar și cu soi de bluză, ce semăna mai mult cu un sutien. Pozele au ajuns pe rețele de socializare.

Criticată pentru faptul că se îmbracă doar cu rochii mulate, cea mai frumoasă femeie de la Campionatul Mondial de Fotbal a decis să-și schimbe costumația. A avertizat însă într-un interviu că nu prea haine decât de acest fel, așa că ținuta pe care a ales-o la duelul Croația – Belgia a fost și mai provocatoare. Și mai sexy!

Ivana Knoll a fost mai îndrăzneață ca niciodată și a îmbrăcat pentru ultima partidă din grupă o pereche de pantaloni mulați cu talie înaltă și un sutien, care i-a pus bine în valoare decolteul generos. Frumoasa brunetă a făcut poze la stadion, iar după aceea imaginile au ajuns pe rețele sociale. Și nu doar acestea. Fosta finalistă de la Miss Croația le-a arătat fanilor și câteva poze de la o ședință foto, realizată la Doha, în care este îmbrăcată doar într-un costum de baie.

Jurnaliștii din Anglia au scris că Ivana Knoll ar putea să fie amendată cu 3.000 de euro și chiar arestată, dacă autoritățile vor considera că ținutele ei sunt indecente. Frumoasa susținătoare din Croația a explicat că nu mai are ce să facă, pentru că nu are cu ea decât haine de acest tip.

„La început, mă gândeam că totul va fi confortabil și nu vor exista restricții, deși Cupa Mondială se dispută în Qatar. Apoi, am auzit de regulile de aici și am fost șocată. Codul vestimentar interzice să-ți arăți umerii, genunchii, buricul, iar eu m-am gândit: «Doamne, nici măcar nu am haine care să îmi acopere aceste părți!».

Am fost foarte nervoasă, pentru că, deși nu sunt musulmană, eu, în Europa respect hijabul și niqabul. Așa că și ei (n.r. cei din Qatar) trebuie să respecte felul nostru de a trăi, religia noastră și chiar și rochiile mele. Eu sunt catolică, din Croația, și am venit aici pentru Cupa Mondială.

Când am ajuns, am fost surprinsă să văd că nu mi-a făcut nimeni vreo problemă din cauza vestimentației. Te lasă să porți tot ce vrei, cu excepția clădirilor guvernamentale. Și, într-un final, sunt ok cu asta”, a declarat Ivana Knoll, conform Yahoo Sports, în urmă cu câteva zile.