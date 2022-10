„Am nevoie de asta ca să respir”. Cea mai frumoasă atletă din lume, interviu savuros, în The Sun, în care a dezvăluit care este marele ei vis – GALERIE FOTO

„Alica în Țara Minunilor”, acesta este numele pe care The Sun i l-a dat sportivei care este considerată „cea mai sexy atletă din lume”. Alica Schmidt a vorbit cu jurnaliștii din Anglia și le-a spus că obiectivul ei este Olimpiada de Paris din anul 2024, dar și o diplomă în comunicare. Le-a dezvăluit și cât de important este atletismul în viața ei.

Alica Schmidt are doar 22 de ani, dar numele ei este foarte cunoscut în Europa. Are peste 3,2 de milioane de urmăritori pe Instagram, care îi urmăresc fiecare postare și pe care îi încântă cu pozele ei. Mulți dintre prietenii de pe rețelele sociale au început să-i fie alături după ce australienii de la „Busted Coverage” i-au oferit titlul de „cea mai sexy atletă din lume”.

„Acest titlu nu înseamnă nimic pentru mine, se bazează pe o opinie subiectivă. Îmi place să cred că frumusețea vine din interior”, și-a început discursul Alica Schmidt, în interviul din The Sun .

Alica Schmidt a participat anul acesta la Campionatele Europene de la Munchen unde a reușit să se califice în semifinale. Emoțiile au fost însă foarte mari.

„Sunt norocoasă că am în jurul meu oameni uimitori care mă ascultă și îmi dau sfaturi bune. Încerc să mă ocup doar de lucrurile care mă împlinesc și care mă bucură.

Campionatele Europene de la Munchen a fost o competiție specială pentru că s-a desfășurat foarte aproape de locul în care m-am născut și am avut aproape familia și prietenii. Am apreciat foarte mult sprijinul lor și nu găsesc cuvinte să le mulțumesc. Am fost compleșită de emoții, într-un mod pozitiv”, a mai declarat frumoasa blondă.