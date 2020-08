Cea mai dăunătoare legumă din România. Îngrașă cel mai mult și noi o consumăm zilnic

Probabil cea mai consumată legumă din România este și cea mai dăunătoare pentru ce o consumă. Cartoful se află pe locul 1 ca număr de calorii.

Cartoful nu ar trebui să fie în meniul celor care suferă cu probleme de greutate, indiferent de forma sub care este consumat. Fie că sunt fierți, prăjiți sau copți, cartofii se află în fruntea listei legumelor cu multe calorii.

Cei mai nocivi sunt cartofii prăjiți, și devin adevărate bombe calorice, indiferent că sunt consumați simpli sau cu friptură.

Câte calorii are banalul cartof

„Cartoful este una dintre cele mai consumate legume, însă are multe calorii. Doi cartofi fierţi sau copţi pot avea şi 200 de calorii. Dacă facem piure nu înseamnă că mâncăm dietetic dacă adăugăm lapte sau unt pentru gust. De asemenea, dacă prăjiţi cartofii aveţi o adevărată bombă calorică indiferent că îi mâncaţi simpli sau cu friptură.

Cartofii sunt benefici pentru organism, dar dacă vreţi să slăbiţi trebuie să îi consumaţi natur, fierţi în apă după ce i-aţi curăţat. Evitaţi însă cartofii dulci, atât de populari în ultima vreme. Au aproape dublul caloriilor celor normali. Porumbul are şi el 150 de calorii. Este sănătos şi multă lume îl mănâncă fiert simplu sau ca şi garnitură. În dietă trebuie însă evitat“, a explicat medicul nutriţionist Eva Iorţan.

Fasolea, scoasă de pe meniul celor care au probleme cu silueta

Nutriționiștii avertizează că nu doar cartoful îngrașă, ci toate legumele care conțin amidon. Gustoasa fasolea are și ea multe calorii, în special cea uscată. „Fasolea are multe beneficii, dar are şi multe calorii. 100 de grame de fasole are aproape 200 de calorii.

Dacă mâncaţi ciorbă de fasole, fie ea şi fără carne, sau iahnie de post dublaţi numărul de calorii deoarece pe lângă fasole se adaugă de obicei şi alte legume. Fasolea bătută este bună însă doar cu puţin usturoi, fără ceapă prăjită. De asemenea fasolea dă gaze şi de aceea trebuie consumată la prânz şi nu seara când digestia încetineşte“, a adăugat medicul nutiționist.