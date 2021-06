Oana Lis a venit în emisiunea ”La Măruță”, unde a vorbit despre problemele cu care se confruntă soțul ei, Viorel Lis.

Aceasta a povestit că soțul ei se confruntă cu depresia, dar are și probleme cu mersul, ajungând să apeleze la un cadru ca să se poată deplasa.

”Pandemia si-a spus cuvantul, Viorel are 78 de ani, e o bucurie ca ajuns la varsta asta, dar batranetea este grea. A stat in casa si asta i-a afectat picioarele si mersul, a ajuns sa mearga in cadru. El este bine pentru varsta lui si la ce probleme de sanatate are, având mai multe AVC-uri la activ.

Prima oara cand ii cumparasem cadrul a vrut sa il arunce pe geam, acum i-am cumparat un baston, face recuperare. Multi m-au suspectat ca am stat cu el numai din interes, dar eu l-am iubit, am stat 20 de ani cu el si la bine, si la greu. El mi-a zis ca nu credea ca o sa raman alaturi de el la greu, mi-a venit sa-l plesnesc. Eu il iubesc foarte mult si visez sa mergem impreuna la evenimente. Am gasit un specialist din Franta care vine in Romania, sunt terapii pe care vrem sa le incercam. In Romania, daca esti pensionar si nu ai bani, mori. Nu a fumat, nu a baut la viața lui, matusa mea a facut AVC si a murit in 5 zile”, a povestit Oana Lis.