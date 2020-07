Ce veste a primit Lili Sandu, cu câteva zile înainte să nască. Vedeta este revoltată

Lili Sandu trăiește una din cele mai frumoase perioade acum. Grijile sunt oricum mari, iar ultimele vești primite au tensionat-o și mai tare pe cunoscuta vedetă. Ce i s-a spus de curând?

Lili Sandu este revoltată cu doar câteva zile înainte să-și strângă primul copil în brațe. Aceasta este cu pregătirile pe ultima sută de metri și urmează să nască într-un scurt timp, dar bucuria ei este stinsă ușor-ușor din cauza unui detaliu foarte important. În contextul pandemic, regulile sunt stricte și ruinează comoditatea și normalul de odinioară.

Artista este supărată din cauza interzicerii tatălui copilului său în sala de nașteri, dar și din salon. Din păcate, pentru siguranța mamei și a copilului este interzisă vizita a unei terțe persoane, așa că noii părinți se vor putea bucura împreună de bebeluș doar la externarea mamei din spital.

„Nu pot înțelege cum oamenii se pot îmbulzi cu sutele pe plaja sau in cluburi și practic au libertatea’ sa facă ce vor, iar un tata nu și poate tine copilul in brațe intr-o maternitate in primele lui minute de viața din cauza unor reguli… Ah, la un act atât de minunat și de însemnat pentru doi viitori părinți aveți reguli! Trist… Mi-a prins tare bine să merg în vizită la d-nul doctor, care, parcă mi-a luat cu mâna tot ce mă măcina și mi-a readus fericirea din nou in suflet atunci când mi-a reamintit ce mare binecuvântare este acest copilaș și cât de norocoși am fost eu și Silviu ca Dumnezeu ni l-a trimis fără sa mai fim nevoiți sa trecem prin chin’, ca el ne-a ales sa-i fim părinți. Ca momentul nașterii va fi exact așa cum mi-l doresc și nimic nu va sta în calea bucuriei mele de a deveni mamă, așa cum mi-am imaginat în toate aceste 9 luni”

Lili Sandu