Ce vedetă a ofertat Gabi Bădălău, de fapt. A vrut să o ducă în vacanță cu ”de toate”, dar ea l-a refuzat

Relația dintre Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău s-a rupt, iar asta pentru că bărbatul ar fi ”poftit” la formele Emei Uta, supranumită și make-up artist-ul vedetelor de la noi. Însă Ema Uta neagă acest amantlâc.

Ema Uta a spus că nici măcar nu a discutat cu Gabi Bădălău, ci doar i-a răspuns la un compliment al acestuia. A spus doar că amica ei a anunțat-o că Gabi Bădălău ar fi încercat să îi propună o vacanță de vis.

”Nu obișnuiesc să vorbesc despre lucruri de genul, dar atunci când integritatea mi se pune la îndoială prin afirmații false, trebuie să iau atitudine. Nu cunosc personal pe niciunul dintre oamenii lângă care mi-a fost pus numele, îi știu de la televizor.

Nu am vorbit niciodată cu omul respectiv, nu l-am văzut în viața mea live, iar el mi-a răspuns pe Insta acum un an la un compliment pe care mi l-a făcut.

Ceea ce pot menționa într-adevăr este că prietena mea (amică cu respectivul) cu care am fost în vacanță mi-a transmis că omul are o propunere pentru mine, iar ea l-a refuzat incontestabil explicându-i că nu am fost vreodată și nu sunt genul ăla de femeie. Atât”, spus Ema Uta pe Instagram.