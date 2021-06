Sezonul 9 Chefi la cuțite a ajuns la final! Multe lacrimi au curs, emoțiile au atins cote uriașe, unii concurenți au râs, alții s-au supărat. După ce s-a aflat cine a dus acasă premiul cel mare oferit în show-ul culinar, Rikito Watanabe a dezvăluit ce va face imediat cum filmările s-au terminat.

Narcisa Birjaru este câștigătoarea sezonului 9 din Chefi la cutițe! Concurenta din echipa lui Cătălin Scărlătescu a cucerit pe toată lumea prin preparatele sale, dar acum ochii tuturor sunt pe ea și pe restul oamenilor ce s-au remarcat în competiție. Printre ei se numără și simpaticul Rikito Watanabe, ce le-a dezvăluit fanilor că este extrem de trist pentru că s-a terminat show-ul.

„Vă mulțumesc foarte mult pentru suport, diamantelor. Am făcut o farfurie de la Naruto “Ramen“. Este super greu să fac într-o oră, dar dacă știi ce faci este ok într-o oră. Au fost puține probleme cu meatballs, dar a ieșit super frumos, are gust de “petrecere în gură”. Sezonul 9 este gata. Eu trist. Și vă foarte foarte felicit, că am luat așa de mult de suport de la voi. Sincer, până la 26 ani, eu am fost un băiat super prost. Dar acum, cu suportul de la voi, eu știu ce sa fac cu viața mea. Vă mulțumesc frumos diamantelor, o sa ținem legătura și să-mi trimiteți mesaje. Sunt aici pentru voi! Te pup diamantelor!! Te iubesc.”, a scris Rikito Watanabe pe Instagram.