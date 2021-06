Ce face Narcisa Birjaru cu premiul de 30.000 de euro de la Chefi la cuțite. A luat prima decizie

Narcisa Birjaru este în culmea fericirii după ce a câștigat Chefi la Cuțite. Ea este prima femeie care reușește să obțină marele premiu.

Un mare merit pentru victoria ei l-a avut Alexandru Bădițoaia, cel care a ajutat-o să își facă meniul de finală și să îl execute.

Narcisa Birjaru a gătit un antreu pe bază de fructe de mare, un fel principal compus dintr-un mușchi de vacă cu sparanghel și sos și ca desert un mousse de ciocolată cu o inserție crocantă la interior, sos de mango și fructe de pădure.

Marele premiu și decizia juraților a luat-o prin surprindere pe Narcisa Birjaru, care a sărit de bucurie și a început să plângă din cauza emoțiilor.

Tânăra a dezvăluit ce va face cu premiul în valoare de 30.000 de euro. Narcisa spune că ar vrea să își cumpere o casă sau să investească într-un restaurant.

Nu toți au felicitat-o pe tânăra din echipa mov a lui Chef Cătălin Scărlătescu. De exemplu, Ștefan Borleanu, cuțitul de aur al lui Chef Florin Dumitrescu, a fost extrem de nemulțumit de ce s-a întâmplat în finala show-ului.

Supărat pentru că nu a reușit să treacă de semifinale, Ștefan Borleanu a spus că Narcisa nu ar fi trebuit nici măcar să ajungă până în această fază a competiției.

„Am avut mereu gust în farfurii, am avut tehnică și am dat tot ce am mai bun pentru a ajunge cât mai departe. Recunosc că la final am ajuns să ma frustreze situația, dar am trecut peste.

Bucătăria pentru mine înseamnă mult mai mult decat o tocăniță, suntem in 2021 și trebuie sa evoluam, să ne ajutăm de tehnologie.

Mă bucur totuși că am avut meniul în finală, chiar dacă nu am fost eu cel care l-a executat. Felicitari Elena Matei, te-ai descurcat bine! Câștigul cel mai mare a fost altul, am legat prietenii cu niște oameni speciali de la care cu siguranță am ce să învăt!

Felicitări Cătăllin Amarandei, Alex Bădițoaia, Florin Revesz, Riki Watanabe, Valentina Ioniță, Keed! Am mai multe de demonstrat în afara acestui show!’, a scris concurentul pe Instagram.