Rafael Nadal se retrage de la Wimbledon 2022? Anunțul îngrijorător făcut de sportiv

Vești proaste pentru fanii lui Rafael Nadal. Tenismenul spaniol este în pericol de a se retrage din turneul Wimbledon 2022. Deși este la doar doi pași de câștiga turneul londonez de Grand Slam, problemele de sănătate par să-i dea bătăi de cap marelui campion al sportului alb. Cum se simte Rafa.

Rafael Nadal a ajuns în semifinalele de la Wimbledon 2022, după ce l-a învins pe americanul Taylor Fritz într-un meci lung, de cinci seturi, scor 3-6, 7-5, 3-6, 7-5, 7-6 (10-4).

Ibericul mai are doar două etape până când ar putea fi câștigătorul competiției de la Londra. Cu toate acestea, problemele de sănătate ale lui Rafael Nadal îi pun bețe în roate, motiv pentru care locul 3 mondial a întâmpinat dificultăți în meciul cu oponentul său de numai 24 de ani.

Acestea fiind spuse, tenismenul în vârstă de 36 de ani a anunțat că se va consulta cu echipa sa de medici pentru a confirma dacă va fi sau nu apt să meargă mai departe în concurs.

„Corpul meu e bine, dar este ceva în neregulă cu abdomenul. De la 3-1 în primul set, de fiecare dată când serveam aveam un junghi acolo.

Am crezut că nu voi putea termina partida. E adevărat că tatăl și sora mea mi-au tot cerut să abandonez. Dar energia publicului m-a ajutat, așa că vă mulțumesc.

Nu știu dacă voi participa în semifinale, am nevoie să mă informez, să îmi fac niște teste și trebuie să ascult de cei care se pricep.

Este o decizie de jucător, dar și una de echipă. Când nu am o anumită problemă, dau de alta. Sunt îngrijorat pentru că știu ce dureri am avut și prin ce am trecut.”, a declarat Rafael Nadal pentru Marca.