Ce va face Iulia Vântur de Crăciun, în India. Vedeta nu va avea liniște nici de sărbători

Iulia Vântur este plecată în India de peste 10 ani și nu are de gând să mai revină în România. Nu va petrece nici măcar Crăciunul pe meleaguri românești, dar nu are de gând să renunțe la tradițiile cu care a crescut. Ce respectă an de an și cum își alină dorul de cei dragi.

Ce planuri are Iulia Vântur de Crăciun

Iulia Vântur a acordat un interviu memorabil în care a dezvăluit detaliile despre modul în care sărbătorește Crăciunul în India. Cu toate că păstrează tradițiile și împodobește bradul, vedeta recunoaște că nimic nu poate egala atmosfera Crăciunului din copilărie, petrecut alături de părinți.

În ultimii trei ani, Iulia nu a mai ajuns în România pentru această sărbătoare, dar în mod constant revine acasă în luna decembrie pentru a-și sărbători părinții. Chiar și în India, îi place să împodobească bradul ca la noi în țară, să cânte colinde românești și să fie mereu cu gândul la cei dragi.

Nu ratează aniversarea mamei sale niciodată și îi colindă pe părinții ei prin videocall. Este tradiția la care nu va renunța niciodată și care o ajută să își mai aline dorul de țară care, de multe ori, o afectează mult.

„Iubesc Crăciunul, iubesc colindele. Cântând colinde, mă simt mai aproape de părinți, de casă, de copilărie. Am amintiri frumoase, foarte dragi sufletului meu. De fiecare dată când cânt colinde, mama se emoționează până la lacrimi, e un moment foarte intim și frumos. În fiecare an tânjesc după atmosfera de Crăciun de acasă, însă, aproape în fiecare an, ajung la Iași de ziua mamei și a tatălui, adică la început de decembrie și plec imediat după, pentru că am concerte, e o perioadă aglomerată. În ultimii patru ani, nu am fost în România de Crăciun. Sărbătorim Crăciunul în India, cu brad împodobit, Mumbaiul este luminat, e o atmosferă frumoasă, însă nimic nu se compară cu acel Crăciun petrecut cu părinții. Îi colind însă, în fiecare an, prin videocall, oriunde aș fi în lume. E tradiția noastră de Crăciun.”, a spus vedeta pentru Viva.

Artista a dezvăluit ce cadouri primea de la Moș Crăciun în copilărie. Astfel, Iulia Vântur mărturisește că primea numai pijamale de la părinții ei, dar se bucura de ele din plin. De când a crescut, însă, nu mai poartă acest articol vestimentar.

Ce spune Iulia Vântur despre căsătorie și copii

Iulia Vântur și Salman Khan sunt împreună de mai bine de 10 ani, dar până acum nu au făcut nicio mișcare în ceea ce privește căsătoria și venirea pe lume a unui copil. Pentru sursa menționată anterior, artista a dezvăluit că nu are niciun regret vizavi de relația ei și este pregătită oricând să meargă la altar.

Cât despre copil, își dorește foarte mult să devină mamă alături de celebrul actor, cu care are o relație foarte serioasă. Nu pune presiune, însă, din acest punct de vedere, ci lasă lucrurile să vină de la sine. Consideră că se va descurca bine între familie și carieră și nu își face griji.

„Da, îmi doresc un copil, e dar de la Dumnezeu. Când se va întâmpla, voi primi cu bucurie. Avem atâtea exemple de femei care au reușit să îmbine foarte frumos profesia și familia. Cred că mă voi descurca foarte bine”, a mai spus artista.

Părinții ei au înțeles ideea și nu mai insistă nici ei cu căsătoria. Chiar dacă în trecut o presau privind această idee, de ceva timp s-au împăcat cu ideea că doar ea poate decide când va face acest pas important.

Vedeta vrea să își aducă familia în India

Iulia Vântur a renunțat la România de mai bine de 10 ani și a ales să îl urmeze pe bărbatul iubit. Cei doi au relație frumoasă, iar India este pentru amândoi ACASĂ. Tot aici, artista și-a conturat și o carieră și este pe deplin împlinită acum.

Fosta prezentatoare a fost primită cu căldură de părinții lui Salman Khan, care au simpatizat imediat cu ea și o consideră ca pe propriul lor copil. Până în prezent, mama și tatăl Iuliei Vântur nu au făcut pasul de a o vizita în India, iar aceasta își dorește să îi convingă să facă o excursie acolo.

Artista mărturisește că familia iubitului său înseamnă mult pentru ea. Chiar dacă a fost o străină la început, a fost primită cu căldură și iubire și a avut norocul să dea peste oameni buni, care au ajutat-o să se integreze perfect într-o țară complet necunoscută, despre care nu știa prea multe.

„Mă simt ca acasă în India. Am o nouă familie, care m-a «adoptat» și pentru care sunt foarte recunoscătoare. Care mă face să mă simt iubită. Mă simt de-a casei, de-a familiei. Și e atât de frumos să ai o familie care petrece timp împreună, care sărbătorește totul împreună și se susține în momente dificile. Încerc să-i conving și pe ai mei să vină în India, să stea cu mine aici, mai mult. Însă greu îi scot pe ai mei din cuibul lor”, a mărturisit Iulia Vântur.

Iulia Vântur a declarat că a avut o mulțime de lucruri de învățat de la iubitul ei. Cei doi se înțeleg foarte bine și au planuri mari de viitor, deși gurile rele au spus că ar fi fost, de multe ori, pe punctul de a se despărți.