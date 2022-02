Ce urmează să facă Adela Popescu în curând: „Vă anunţ! E mare lucru pentru mine”

Adela Popescu a făcut un anunț în direct la ‘Vorbește Lumea’. Celebra prezentatoare a show-ului se bucură zilele acestea de show din fața ecranului, fiind carantinată după ce a fost testată pozitiv cu COVID-19. Cei doi colegi de platou au revenit în emisiune, iar alături de ei sunt Theo Rose și Jorge. Ce veste le-a dat acestora chiar la începutul ediției? Fanii ei sunt surprinși de cele aflate, mai ales că o cunosc foarte bine și știu că acest lucru nu îi este deloc pe plac.

Fanii Adelei Popescu îi simt lipsa celebrei prezentatoare TV, dar cu toate astea se bucură de prezența ei prin intermediul unei transmisiuni video chiar de la ea de acasă. Cei care o urmăresc pe rețelele de socializare știu că nu a avut niciodată probleme cu kilogramele în plus, dar recunoaște că este gurmandă și ar ajuta-o mult și peste ani dacă ar începe să facă sport.

Iată că minunea s-a produs, iar în cele din urmă actrița a făcut primul pas și s-a interesat despre o sală de forțe. De asemenea, solista a mai menționat și care sunt planurile pentru o zi de vineri reușită. Mai exact, ea o să-și culce copiii mai devreme și o să se uite cu mare interes la a doua ediție de la ‘Românii au talent’.

“Am făcut un lucru foarte important zilele astea. Am sunat o prietenă şi am întrebat-o la ce sala este. Este un pas mare pentru mine! O să fac un studiu de piaţă şi o să iau decizia. Vă anunţ! E mare lucru pentru mine. Niciodată nu am făcut asta.

M-am acomodat cu viaţa de casnică, dar am comandat ceva bun pentru diseară. Vreau să mă răsfăţ şi să mă uit la Românii au talent! Culc copiii devreme, mă pun pe canapea şi mă uit la emisiune. Pentru că este o zi a talentului, aş vrea să vă provoc să faceţi un moment artistic demn de” Romanii au talent”.

Iar eu împreună cu telespectatorii o să desemnăm câştigătorii. Dar sunt nişte condiţii: Theo nu are voie să cânte, Jorge nu are voie să fie frumuşel, Shurubel nu are voie să facă sport, Bogdan nu are voie să spună glume”, a povestit Adela în emisiune.