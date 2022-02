Ce gafă colosală a făcut Adela Popescu la volan: „Îmi e puţin ruşine de mine”

Adela Popescu le-a povestit fanilor ce gafă a făcut ultima oară la volan. Aceasta nu este des văzută în propria mașină, iar fanii au hotărât că vedetei îi place mai mult locul de pasager, nu de șofer. Ce s-a întâmplat cu prezentatoarea ultima dată când a șofat? Nimeni nu s-ar fi așteptat la așa ceva din partea actriței. Cu toate astea, experiența a schimbat-o și a făcut-o acum mult mai atentă și mai răbdătoare.

Adela Popescu și ceilalți doi colegi ai săi prezintă emisiunea în deplasare, de acasă. Actrița a făcut COVID-19 și coechipierii ei au intrat în contact direct cu cineva care a fost testat pozitiv de coronavirus. Vedetele TV respectă acum perioada de izolare și au mare grijă să nu mai stea în preajma celor dragi.

În timpul acesta, Jorge și Theo Rose prezintă emisiunea, dar fac schimb cu alte personalități cunoscute publicului precum Cosmin Seleși sau Cătălin Măruță. În platoul de la ‘Vorbește Lumea’ și-a făcut apariția azi un om al legii care a prezentat oamenilor greșelile din trafic și i-a avertizat.

Adela a povestit și ea atunci care a fost cea mai mare greșeală pe care a făcut-o din postura de șofer. Bogdan Ciudoiu a recunoscut că nu se supără atunci când cei de pe carosabil sunt mai grăbiți și este mai degrabă îngăduitor în astfel de situații. Fosta cântăreață a declarat că îi este rușine de ceea ce urmează să spună, dar a menționat doar că a reușit să distrugă o mașină doar din cauza ei.

“Eu am făcut baie, sunt tare mulţumit! Şi nu e ziua mea! Sunt mândru de mine. Eu sunt şoferul care înţelege persoanele spășite în trafic! Comportamentul face totul la volan. Nu am cum să mă supăr pe cei care greşesc dar îşi cer scuze. Mă consider un şofer bun” – Bogdan

“Îmi era dor de voi, am zis să vin şi eu să îmi beau cafeluţa aici” – Theo Rose a intrat în platou să prezinte emisiunea alături de Jorge.

“Îmi e puţin ruşine de mine atunci când sunt la volan, recunosc. În urmă cu ceva timp am făcut praf o maşină din cauza mea. Conduceam şi mâncăm cireşe în acelaşi timp. Mereu sunt spășită la volan, sunt calmă în trafic, aşa că îmi doresc ca toată lumea să fie aşa” – Adela.