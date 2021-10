Ce trebuie să facă românii pentru a plăti facturi mici la energie electrică și gaze, ca în 2020. Ce a afirmat Virgil Popescu, ministrul Energiei și ce trebuie să știi.

Ministrul Energiei a spus că toţi consumatorii casnici ce au un consum între 30 şi 300 kW vor primi o compensaţie de 0,291 lei/kW, însemnând tariful de transport, de distribuţie, acciză şi certificat verde. Mai mult, autorităţile vor compensa 33% din preţul gazului natural pentru cei care consumă între 20 şi 200 metri cubi de gaz.

De compensația menționată vor putea beneficia circa 15 milioane de români, însemnând aproximativ 60-65% din populaţie, astfel că ministrul aformat că tariful pe care aceşti consumatori îl vor plăti iarna aceasta este comparabil cu cel din decembrie, anul trecut.

”Deci un român care consumă 100 de kW, indiferent cât are preţul, dacă preţul va creşte peste un leu, să zicem peste o lună, peste două luni că vorbim de o iarnă întreagă, să zicem că are 90 de bani în momentul de faţă, tariful lui de acasă, factura va fi de 90 de lei, compensarea este de 29,1 lei – este cu minus evidenţiat în factură, nu trebuie să facă nimic – rămâne de plată 70,9 lei. Atâta are de plătit. Factura în decembrie anul trecut pentru energie electrică, exact atâta era preţul pe kiloWatt.”, a explicat, miercuri seară, ministrul Energiei, la Realitatea Plus.