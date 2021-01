Ce tratament l-a salvat pe Mihai de la 3 Sud Est de covid-19, de fapt. S-a aflat tot adevărul

Mihai Budeanu, unul dintre membrii trupei 3 Sud Est, a fost internat la terapie intensivă în Spitalul Municipal Medgidia, după ce s-a infectat cu noul coronavirus. Artistul de 44 de ani a fost în stare gravă multe zile și a avut nevoie de plasmă. Medicii i-au dat 5% șanse de supraviețuire. Schema de tratament aplicată.

Mihai Budeanu a fost transferat în 19 noiembrie 2020 de la spitalul din Mangalia la cel din Medgidia. Acesta a fost internat pe secția de anestezie și terapie intensivă. Nu a fost intubat, dar a avut nevoie de mască de oxigen. Medicii au spus că transferul a fost realizat la solicitarea familiei, pentru a putea beneficia la Medgidia de tratamentul cu plasmă.

„Într-o zi dificilă, am chemat salvarea, m-a luat, m-a dus la Medgidia. A trebuit să ajung la o secție de ATI urgent. Oxigenul scăzuse la un nivel undeva de 50%. Doctorii au spus că am scăpat printr-un miracol. Aveam șanse la viață undeva la 5%. Doctorul Ion Alexie mi-a furnizat protocolul de tratament folosit în Vegas, acela cu plasmă și niște medicamente; tratamentul clasic care se ia în acest caz. Am stat trei săptămâni la ATI, apoi am trecut pe Interne și am mai stat puțin”, povestea cântărețul în ianuarie, la ”Vorbește lumea”.