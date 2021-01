Momente cutremurătoare pentru Mihai de la 3 Sud-Est. A fost la un pas de moarte, ce a putut să povestească

Mihai Budeanu, unul dintre membrii trupei 3 Sud Est, a fost diagnosticat cu COVID-19 la finalul lunii noiembrie. Artistul a fost internat la Terapie Intensivă în Spitalul Municipal Medgidia, unde a stat trei săptămâni, apoi a fost mutat pe secția Internă, unde a mai fost ținut sub observație. Acesta s-a vindecat la începutul lunii decembrie și a fost externat din spital.

Mihai de la 3 Sud Est, declarații despre lupta cu noul coronavirus. „Aveam șanse la viață undeva la 5%”

Mihai de la 3 sud est s-a zbătut între viață și moarte.

Cântărețul a fost în stare gravă din cauza infecției cu COVID-19.

Pronostic rezervat de la medici.

„Am avut o perioada în care era să plec din această lume. Am fost la limită. Prima dată am zis că e o simplă răceală, am dat-o cu paracetamol, cum face toată lumea, apoi am început să mă simt din ce în ce mai rău. Am zis ca e clar, fiind în pandemie, și asta e. Am mers, am făcut test, am ieșit pozitiv. Am chemat și salvarea, testul a ieșit tot pozitiv. Respiram din ce în ce mai greu.

Într-o zi dificilă, am chemat salvarea, m-a luat, m-a dus la Medgidia. A trebuit să ajung la o secție de ATI urgent. Oxigenul scăzuse la un nivel undeva de 50%. Doctorii au spus că am scăpat printr-un miracol. Aveam șanse la viață undeva la 5%. Alte probleme de sănătate nu știam să am. Probabil a fost ceva ascuns la plămâni. Răceli mici, ascunse, care, în timp, și-au spus cuvântul.

Doctorul Ion Alexie mi-a furnizat protocolul de tratament folosit în Vegas, acela cu plasmă și niște medicamente; tratamentul clasic care se ia în acest caz. Am stat trei săptămâni la ATI, apoi am trecut pe Interne și am mai stat puțin”, a povestit cântărețul, vineri, la ”Vorbește lumea”, de la PRO TV.

Cum se simte acum și cine i-a fost alături?

„În prezent, nu am nicio problemă. Sechele nu există, memoria merge bine. Încerc în fiecare zi să-mi găsesc ceva de lucru, plimbare, merg la magazin, urc scări, trebuie să-mi revin. O să mai las să treacă un timp pentru a merge la sală și pentru a-mi reveni total din punct de vedere fizic.

Alături de mine a fost familie, au fost colegii. Laurențiu a ținut tot timpul legătura cu medicii, să fie sigur că e totul în regulă sau că nu-mi lipsește ceva. Am primit și multe mesaje de la fani. Le mulțumesc enorm. Toți acești oameni s-au rugat pentru mine”, a mai spus acesta.