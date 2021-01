Fanii trupei 3SudEst știu prin ce au trecut membrii trupei în această perioadă. Unul din componenții trupei, Mihai Budeanu, a trecut recent prin probleme grave de sănătate. Și pentru că nu a fost suficient, Mihai Budeanu a trebuit să mai treacă printr-un moment greu, de curând.

Din păcate, după problemele personale de sănătate, a mai venit un moment greu pentru artist. Într-o postare de ieri, de pe Facebook, Mihai Budeanu anunța o adevărată dramă în familia sa. Mama artistului a decedat, anunțul fiind alăturat unei poze în care apare Mihai Budeanu, copil, alături de mama sa.

În decembrie 2020, Mihai era anunțat ca fiind depistat pozitiv la noul coronavirus, fiind internat de urgență la Spitalul Municipal Medgidia. La acel moment starea de sănătate a lui Mihai Budeanu era declarată ca fiind una gravă, fiind necesară transfuzia de plasmă.

După ameliorarea stării de sănătate și recuperare, Mihai Budeanu era externat, acesta declarând la acel moment. După externare, Mihai Budeanu declara despre perioada sa de suferință:

„A fost foarte grav (…) Am avut o perioadă în care…dacă pot să spun așa…era să plec. Prima dată am zis că e o simplă răceală, n-am dat importanță, am dat cu paracetamol, ca toată lumea, dar pe zi ce trecea, mă simțeam tot mai rău. M-am dus, am făcut un control, am făcut testul acela rapid, și am ieșit pozitiv. Alte probleme de sănătate nu am avut, dar probabil că a fost ceva ascuns la plămâni, pentru că boala acolo s-a stabilizat. Atacă în primul rând plămânii. Cred că am avut ceva ascuns.”