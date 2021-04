Ce tatuaje are Alexandra Stan. Ce semnifică fiecare alegere a artistei

Alexandra Stan a vorbit, pentru prima dată, despre ce semnificație specială are tatuajul său controversat. Desenul simbolic se află pe o parte intimă a trupului frumoasei blondine. Ce reprezintă și de ce nu mai vrea cântăreața din Constanța să se mai tatueze. Care este frica ei cea mai mare.

E frumoasă, tânără, celebră și puternică. Alexandra Stan a revenit în atenția publicului român după ce a participat la Survivor România, unde a făcut parte din echipa Faimoșilor. Artista originară din Constanța a acceptat provocarea de a fi concurentă în cadrul celui mai dur reality-show produs în România pentru a-și depăși fricile și limitele.

Recent, frumoasa blondină a vorbit despre pasiunea pe care o are pentru tatuaje. Deși, momentan, are doar un singur desen pe piele, cântăreața spune că se teme să își mai facă alt tatuaj, pentru a nu deveni dependentă de ele. Alexandra Stan și-a brăzdat pe piele, deasupra posteriorului, câteva note muzicale, simbol al dragostei sale pentru muzică.

„Am un tatuaj deasupra posteriorului care are, bineînţeles, legătură cu marea mea pasiune: muzica. Am câteva note muzicale desenate şi recunosc că m-a bătut gândul să-mi mai bat ceva, dar mi-e frică să nu simt nevoia dupa aceea să-mi fac unul şi încă unul. Nu vreau să ajung o tatuată din cap până în picioare”, a declarat frumoasa solistă, acum ceva vreme.

Alexandra Stan a făcut furori când a participat la Survivor România. Pe lângă certurile pe care le-a avut cu Zanni și Jador, colegii ei din echipa Faimoșilor, artista s-a retras din cursă din cauza problemelor de sănătate și a oboselii psihice care nu i-au mai permis să se concentreze pe traseu.

„Zanni m-a pus la podea emoțional, am plâns. Nu am plâns în viața mea așa mult, are un stil foarte agresiv. S-a luat și de Elena. Nu am furat eu mâncarea Elenei. Am furat de peste tot, dar nu de la colegi, ci pentru colegi. Asta înseamnă să fi supraviețuitor. El a vrut să-i închidă gura Elenei.

Am furat biscuiți, napolitane, de la tabăra grecilor. Zanni e un copil. Îl asociez cu nepotul meu. M-am conectat însă bine cu el, că e sincer ca și mine. Eu am fost slabă pe traseu, am zis chiar că nu am ce să caut aici”, a declarat blondina, la scurt timp după ce a fost eliminată de la Survivor România.