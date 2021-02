Jador și Roxana Nemeș, la cuțite la Survivor România 2021. Acuze grele și amenințări VIDEO

Scandal uriaș la Survivor România. Roxana Nemeș și Jador au ajuns la cuțite și jigniri. Ce i-a reproșat manelistul frumoasei blonde. Fanilor nu le-a venit să creadă ce au auzit. De la ce a pornit disputa dintre cei doi și de ce este revoltată Faimoasa.

Ziua și scandalul la Survivor România. După certurile dintre Zanni și Alexandra Stan și necazurile Andreei Antonescu la doar o zi de la intrarea în competiție, Jador și Roxana Nemeș și-au aruncat vorbe grele. De ce s-au certat cei doi Faimoși? Se pare că după ultimul consiliu, au iesit la iveală vechile dispute dintre concurenții echipei roșii. Roxana Nemeș este extrem de dezamăgită de faptul că a fost propusă, pentru a doua oară, spre eliminare de la Survivor România.

Frumoasa blondină s-a simțit trădată de co-echipierii săi și le-a reproșat, prima dată fetelor, Majdei și Elenei Marin, că nu o susțin și că s-au aliat cu băieții împotriva ei.

Jador nu s-a putut abține și a ținut neapărat să intre în discuție, acuzând-o pe Roxana Nemeș de faptul că merita să fie votată.

Faimoșii ar putea mult de suferit dacă Jador va fi eliminat de la Survivor România. Cântărețul de manele întâmpină anumite probleme de sănătate, de ceva timp, iar co-echipierii lui se tem ca artistul să nu fie nevoit să părăsească această competiție. După ce medicii i-au interzis lui Jador să participe la o anumită probă din cadrul concursului, Faimosul se teme pentru sănătatea. Pentru prima oară, el nu a participat la un meci de imunitate desfășurat în competiție, dar speră că problemele se vor ameliora la un moment dat.

„Mă simt nașpa din punct de vedere fizic. Nu am fost expus niciodată la atâta foame, mușchii mei s-au cam dus. Din cauza unei probleme la naștere și fiind expus la efort am problema asta, nu foarte gravă, dar mă poate afecta pe viitor. Și eu îmi doresc pe viitor să cânt la nunți și să dansez cu oamenii.

Nu e o problema foarte gravă, dar mă afectează pe unele trasee, chiar dacă nu o arăt și mă arunc cu capul înainte. Am un psihic foarte puternic, am plecat de la minus 5 și am ajuns să am ce băga la stomac. Familia mea e mândră de mine. Nu pot să nu recunosc că o dau tot ce pot până mă ajută corpul.”, a spus Jador, potrivit WOWbiz.ro.