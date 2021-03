Cine sunt ‘șerpii’ de la Survivor România 2021. Alexandra Stan i-a dat pe toți de gol!

Eliminată din competiția ”Survivor România”, Alexandra Stan a ajuns pe pământ românesc în cursul zilei de 21 februarie. Medicul a decis că artista nu mai poate continua concursul, deoarece are organismul slăbit. Invitată în 3 martie la ”Teo Show”, fosta faimoasă a nominalizat ”șerpii” din echipa sa, în viziunea ei.

Survivor România 2021. Alexandra Stan, despre experiența din junglă. „Mă bucur că am plecat din cuibul ăla de șerpi”

„Eu m-am ofticat pentru că, la un moment dat, voiam să merg acasă. Eu le-am zis să mă voteze și ei nu mă votau, dar când aveam un blocaj mă puneau ca la școală, mă judecau că sunt praf. Când venea consiliul însă, ei nu mă votau pe mine, se votau între ei. Politicile astea de alianță trebuiau făcute mai târziu. Noi ne scoteam pe noi, în loc să-i scoatem pe Războinici. Mi-a părut rău când am plecat.

Ce e la tv e doar o mică parte din ce se întâmplă acolo. Mă bucur că am plecat din cuibul ăla de șerpi. Eu nu am fost o persoană care să facă strategii. Moroșanu e așa, Majda e așa, Jador, sunt persoane care știu cu ce se mănâncă reality-show-ul. Percepția mea e că ei sunt falși, de față cu noi ziceau ceva, în fața camerelor, altceva. Și ei mă făceau pe mine prefăcută”, a declarat cântăreața la Kanal D.

„Am furat de la tabăra grecilor”

Alexandra Stan a elucidat și misterul care a învăluit acțiunea de furt a mâncării din tabăra roșie. Un conflict a pus stăpânire pe echipa Faimoșilor după ce Elena Marin l-a acuzat pe Zannidache că îi fură constant mâncarea. Tânărul a ripostat, susținând că nu el este vinovatul, ci Alexandra Stan. Această precizare a făcut-o după ce artista a părăsit jocul, astfel că informația a rămas nediscutată cu posibilul culpabil în față. Alexandra a vorbit și despre această întâmplare.

„Zanni m-a pus la podea emoțional, am plâns. Nu am plâns în viața mea așa mult, are un stil foarte agresiv. S-a luat și de Elena. Nu am furat eu mâncarea Elenei. Am furat de peste tot, dar nu de la colegi, ci pentru colegi. Asta înseamnă să fi supraviețuitor. El a vrut să-i închidă gura Elenei. Am furat biscuiți, napolitane, de la tabăra grecilor. Zanni e un copil. Îl asociez cu nepotul meu. M-am conectat însă bine cu el, că e sincer ca și mine. Eu am fost slabă pe traseu, am zis chiar că nu am ce să caut aici”, a explicat vedeta.