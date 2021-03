Alexandra Stan, atac la Andreea Antonescu. Ce a spus despre ea, după Survivor România 2021

Andreea Antonescu e criticată de Alexandra Stan. Ce a spus fosta războinică despre cea care a venit în locul ei în Republica Dominicană, după ce a fost votată spre eliminare? Cântăreața a spus tot despre colega ei de breaslă.

Survivor România: Alexandra Stan, atac dur la adresa Andreei Antonescu

Fanii Survivor România 2021 știu deja că Andreea Antonescu se află printre cele mai slabe concurente la feminin, categorie unde se afla înainte și Alexandra Stan, care era mereu aspru criticată din cauza calităților sportive de care ducea lipsă, dar și a reținerii de a încerca să facă mai multe pe teren. Nu a trecut mult timp până ce aceasta a fost votată spre eliminare de coechipieri.

Artista a ajuns deja de o bună vreme înapoi acasă, iar de atunci vine continuu cu mărturii neașteptate despre foștii coechipieri și despre experiența Survivor. Recent, starul internațional i-a adus un atac subtil colegei de breaslă. Ceea ce a adus la aceste mărturii a fost eliminarea lui Musty, după ce a fost nominalizat de Albert Oprea.

Războinicul nu s-a arătat surprins de concluzie, dar eliminarea sa a atras atenția colegei de la roșu, Alexandra dorind să îi transmită un mesaj. Nimeni nu se aștepta la astfel de cuvinte din partea blondinei care a mărturisit pe rețelele de socializare că îi pare rău de faptul că Musty a părăsit competiția, iar că cel mai corect ar fi fost ca Andreea să fi plecat în locul lui.

„Te așteptăm acasă, Musty! Acum începe! Lasă că vii acasă, îți vezi copiii, te întorci la proiectele tale… Îmi pare rău că a ieșit Musty, trebuia să iasă Andreea”, a spus Alexandra Stan pe Instagram.

„Mă așteptam la schimbul ăsta și la votul lui Albert. Cred că m-a votat de când am început competiția. N-am nicio frică, ador aventură asta. La un moment dat știu că se poate opri pentru fiecare dintre noi. Am făcut tot ce am putut la joc, în camp, asta e Survivor”, a declarat Musty, potrivit WOWbiz.ro.

„Nu-i chiar așa cum vedeți voi la TV”