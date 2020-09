Ce tarif au soții de la Clejani. Viorica și Ioniță cer pentru o cântare de trei ori mai puțin ca Salam

S-a aflat ce tarif au soţii de la Clejani. Cât cer Viorica şi Ioniță pentru o cântare la un eveniment privat?! Nici nu se compară cu sumele luate de manelistul Florin Salam!

Naturali, talentaţi şi mereu cu voie bună, lăutarii tarafului din Clejani condus de Ioniță sunt chemaţi mereu la evenimente private pentru a face show. Puţini sunt, însă, cei care au habar cât cer Viorica şi Ioniţă pentru o astfel de cântare. Trupa nu cântă fără 5.000 de euro, scriu cei de la Sprezza.ro, însă artiştii nu pleacă acasă doar cu aceşti bani. Cu dedicaţiile invitaţilor, ei pot strânge chiar şi peste 10.000 de euro. Cum nunţile de astăzi nu mai sunt ca cele de altădată, să ţină trei zile şi trei nopţi, tariful este valabil doar pentru un program de o oră.

Suma cerută de soţii din Clejani, însă, nu este deloc una mare. Tarifele cerute de Florin Salam sunt de trei ori mai mari. Astfel, manelistul nu semnează niciun contract mai mic de 15.000 de euro pentru o oră de cântat. Cu banii strânşi de la invitaţi, cel mai probabil sare de 25.000 de euro.

Înfiinţat în anul 1988 de Ioniţă şi Viorica, taraful avea atunci 20 de instrumentişti din Clejani, localitate celebră în toată România pentru lăutarii de acolo. Imediat după Revoluţie, formaţia a început să susţină concerte în străinătate, iar succesul a venit imediat.

Până şi Johnny Depp a fost cucerit de taraful românesc. Aceştia s-au întâlnit în timpul filmărilor pentru “The Man Who Cried”, unde formaţia lui Ioniţă a cântat într-o scenă. Apoi, i-a chemat la tot felul de petreceri şi evenimente şi au legat o frumoasă prietenie.

“Acordeonul meu s-a spart, după ce filmasem în ploaie. Apoi, acest mare artist mi-a făcut cadou un acordeon nou, de ziua mea de naştere. După aceea, am cântat pentru Johnny la Paris, iar el avea lacrimi în ochi atunci când soţia mea a cântat pentru el un cântec tradiţional ţigănesc. De asemenea, am cântat pentru el şi în clubul lui, The Viper Room, care se afla pe Sunset Boulevard din Hollywood, dar am cântat şi în casa lui din Los Angeles”, a mai spus Ioniţă.