Cum s-au împrietenit, de fapt, Clejanii cu Johnny Depp. Imagini fabuloase

Familie Clejanilor are o prietenie cu unul dintre cei mai buni actori ai timpului. Cum s-au cunoscut aceștia cu Johnny Depp și care este povestea din spatele relației lor atât de bune?

Mulți s-au întrebat de-a lungul timpului cum au reușit să se întâlnească cei din Taraful Clejanilor cu starul internațional. Povestea din spatele prieteniei care s-a legat între ei e simplă. Johnny Depp a venit cu un interes deosebit pentru țara noastră după ce i-a auzit cântând, iar artiștii noștri au adus dispoziția bună și naturalețea care i-a consacrat. Mai era nevoie doar de o conjunctură, iar atunci a intervenit filmarea pentru pelicula „The Man Who Cried”. În film era nevoie de un taraf, pentru că în cadrul unei secvențe, Depp își duce iubita la el în șatră și o prezintă familiei. Aici, tânăra ascultă melodii țigănești interpretate de lăutarii noștri.

Ulterior, la cererea sa, cântă și ea o melodie acompaniată la acordeon de Ioniță de la Clejani. Lăutarii nu doar că au avut plăcerea să se simtă ca niște adevărate staruri în prezența marilor actori de la Hollywood, ci au avut onoarea de a-l acompania pe Johnny și după terminarea scenerlor. Aceștia s-au distrat nopți la rând la finele filmărilor pentru peliculă, iar de atunci relația lor a rămas neatinsă. În 2016, marele actor i-a și vizitat, în amintirea nopților de atunci.

„Acordeonul meu s-a spart, dupa ce filmasem in ploaie. Apoi, acest mare artist mi-a facut cadou un acordeon nou, de ziua mea de nastere. Dupa aceea, am cantat pentru Johnny la Paris, iar el avea lacrimi in ochi atunci cand sotia mea a cantat pentru el un cantec traditional tiganesc. De asemenea, am cantat pentru el si in clubul lui, The Viper Room, care se afla pe Sunset Boulevard din Hollywood, dar am cantat si in casa lui din Los Angeles”

Ioniță de la Clejani