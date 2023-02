Ce tarif are Antonia pentru un concert de o oră în 2023. Iubita lui Alex Velea nu este deloc ieftină

Antonia este una din cele mai apreciate artiste de la noi, iar notorietatea i-a adus sume frumoase în conturi pentru concertele pe care le are. Fanii ei au fost surprinși să afle cât cere iubita lui Alex Velea pentru un eveniment de o oră. Una din cele mai frumoase femei de la noi nu se vinde deloc pentru bani puțini, lucru valabil și pentru partenerul său. Iată cât trebuie să scoți din buzunare pentru a te bucura de prezența brunetei!

Ce tarif are Antonia: cât trebuie să plătească fanii pentru o oră?

Antonia și Alex Velea formează unul din cele mai iubite și vizibile cupluri de la noi. Aceștia au reușit ca în tot acest timp să își adune sute de mii de fani și să se bucure mereu de o agendă plină de evenimente.

Cei care îi iubesc îi doresc aproape de ei mai ales în zilele speciale, dar pentru asta trebuie să bage mâna adânc în buzunare. Notorietatea a ajutat-o mai ales pe Antonia să nu își vândă talentul pentru bani puțini, așa că bruneta cere o sumă cuprinsă între 3.000 și 5.500 de euro pentru un concert de o oră. Unii au spus că prețul ar putea fi mai mic, iar alții că vedeta merită fiecare bănuț.

Desigur că suma diferă în funcție de deplasare și de condiții sau de echipa cu care vine artistul la o anumită locație, lucru valabil și pentru tatăl copiilor ei. Alex Velea pune și el preț pe munca lui, iar pentru 50 de minute de cântat ai nevoie de o sumă cuprinsă între 2.500 și 4.000 de euro pentru a-l aduce la evenimentul tău dorit.

Detalii din carieră: cum s-a apucat de muzică?

Antonia Clara Iacobescu a trăit în Statele Unite ale Americii de la vârsta de 5 ani până la 18, alături de mama sa și tatăl adoptiv. La nouă ani a luat lecții de canto, a absolvit liceul din Las Vegas și ulterior și-a făcut intrarea în lumea showbiz-ului românesc pentru diverse cataloage de modă.

Cu toate astea, după numeroase colaborări cu agenții de renume a renunțat la modelling pentru muzică. Cea din urmă s-a lansat în anul 2009 după întâlnirea cu Tom Boxer, care i-a compus piesa ‘Roses on Fire’, dar și hitul ‘Morena’, care și astăzi este ascultat de fani.

Primul album (2015)

1. Marabou

2. Wild Horses (feat. Jay Sean)

3. Chica Loca

4. Shake It Mamma

5. Jameia

6. Hurricane (feat. Puya)

7. Marionette

8. Party

9. I Got You

10. Hawaii

11. Painkiller

12. Morena (Tom Boxer feat. Antonia)