Ce studii are Cristina Ich, de fapt. Meseria neașteptată pe care trebuie să o practice, îți vei schimba radical părerea despre ea

Cu o prezență impresionantă pe platformele de socializare, Cristina Ich este cunoscută pentru influența sa puternică în mediul digital. Cu toate acestea, puțini sunt cei care știu cu adevărat ce studii are Cristina Ici și cu ce trebuia să se ocupe, de fapt, influencerița. Vedeta a povestit în câteva rânduri despre acest aspect al vieții ei și de ce a renunțat la cariera pe care o pregătea.

În octombrie 2022, Cristina Ich anunța că este o femeie singură, nemăritată și fericită, în sfârșit. Relația ei cu Alex Pițurcă s-a încheiat la scurt timp de când a apărut pe lume Noah, fiul celor doi. Cristina Ich a vorbit și în trecut despre problemele de cuplu dintre cei doi.

”Dacă nu-l aveam pe Noah, îmi făceam bagajele și eram plecată în munți, închisă cu lacătul. A fost o perioadă în care voiam să fug de acasă. Nu că nu ne mai înțelegeam. Noi am făcut copilul ăsta extrem, extrem de repede.

Nu că ne-am îndrăgostit, a fost dragoste la prima vedere. Dragoste d-aia nebunească! Și eu de el, și el de mine! Cât poți să cunoști un om în trei luni? Nu-l cunoști în 20 de ani! Dar dacă ajungeam să-l cunosc, nu aș mai fi ajuns să-l fac pe Noah. Dacă și el mă cunoștea pe mine era pa, la revedere! La fel și eu dacă îl cunoșteam pe el, pa, la revedere!

Am avut o perioadă groaznică! În care stai să te gândești ce e bine… Nu-i știam defectele, nu-l vedeam ce face, cum face, unde pleacă sau cum vine… Erau pipițele astea… Primeam poză în secunda doi. Nu te gândi că e vreun potolit omul, vreo ușă de biserică! Am deschis și eu Google-ul înainte. Știam ce mi-am luat!

Îi dau libertate, dar și eu vreau libertate! Alex e un bărbat căruia îi plac viața și distracțiile. L-am lăsat să facă ce și-a dorit. Dar sunt unele lipsuri care vezi că nu sunt OK. El e un om dificil, eu sunt om dificil. Alex nu m-a găsit în gunoi. Nu-mi lipsește nimic! Am banii mei, am casa mea!