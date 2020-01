Ce spunea Emilia Dorobanțu despre Maria Constantin. A acuzat-o că i-a furat bărbatul, deși era măritată cu Marcel Toader

Ce spunea solista de muzică populară Emilia Dorobanțu despre colega ei de breaslă, Maria Constantin, în urmă cu ceva vreme? Artista a acuzat-o că i-a furat bărbatul, deși era măritată cu regretatul Marcel Toader.

Povestea a pornit de la Marcel Toader. Regretatul afacerist a călcat pragul platoului ”XNS” de la Antena 1, unde și-a spus oful legat de soția sa. Acesta a acuzat-o pe Maria Constantin, ultima soție, că l-a înșelat cu un comisar șef la Garda de Mediu care are o soție și un copil.

Maria Constantin nu a comentat subiectul, bărbatul cu care l-ar și înșelat pe Toader nici atăt. Cea care a vorbit a fost soția presupusului amant, Emilia Dorobanțu. Interpreta de muzică populară a vorbit despre implicarea ei în divorțul dintre Marcel și Maria Constantin. Artista susține că a fost o perioadă grea în care a aflat din presă că soțul ei ar fi implicat în separarea celor două persoane publice.

„Multă lume m-a întrebat dacă am creat acest scandal ca să mă ridic. Nu sunt o persoană de scandal. Am muncit încă de mică, am fost la concursuri, la festivaluri, nu e deloc stilul meu. Soțul meu a fost implicat în divorțul dintre Marcel Toader și Maria Constantin, am aflat și eu din presă. De fapt am fost sunată în timp ce o plimbam pe fetița noastră de 1 an și 8 luni prin parc”, a spus Emilia Dorobanțu în emisiunea ”Refresh by Oana Turcu”.