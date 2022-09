Ce spune Mugur Mihăescu după ce Mihai Bendeac ar fi râs de el in culisele de la „iUmor” EXCLUSIV

Garcea, alias Mugur Mihăescu, și-a făcut cunoscut pentru playtech.ro punctul de vedere după ce o parte a presei centrale a anunțat că el ar putea motivul scandalului izbucnit între Mihai Bendeac și producătorii emisiunii „iUmor”, de la Antena 1. Mihăescu susține nimic dintre cele relatate nu s-a întâmplat în realitate.

„La emisiunea cu pricina de la Antena 1, la care am fost doar invitat, nu s-a petrecut nimic în culise. Am citit și eu ce s-a scris pe net. Nu m-am întânit deloc cu Mihai Bendeac în culise, așa că nu mi-a prezentat nimeni niciun filmuleț video și nici nu am discutat despre nu știu ce subiect cu unul sau altul.

„Garcea” a ținut să precizeze că în perioada scurtă ca timp petrecută în culise s-a întâlnit totuși cu cineva, și anume cu fostul său coleg din trupa „Vacanța Mare”, cu Radu Pietreanu.

„Acolo, în culise am avut totuși o întâlnire, doar una singură. L-am revăzut foarte repede pe Radu Pietreanu. Inițial, am aflat că producătorii nu voiau să-i spună lui Radu că vom fi amândoi în aceeași emisiune, fiindcă vroiau să fie o surpriză.

Mugur Mihăescu a indicat și faptul că per total nu a petrecut prea mult timp în incinta studiourilor unde s-a înregistrat emisiunea:

„Nu am stat prea mult pe acolo, la emisiunea aceea. Am venit la timp, am așteptat puțin, am spus ce aveam de spus și am plecat! Asta a fost tot!”.