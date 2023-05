Vestea primită de Majda Aboulumosha după ce și-a făcut analizele: ‘De ce, domnule doctor?’ VIDEO EXCLUSIV

Majda Aboulumosha face tot pobilul să evite oscilațiile de greutate, motiv pentru care și-a creat o disciplină alimentară de la care nu se abate. În interviul exclusiv acordat pentru Playtech Știri, vedeta TV ne-a spus ce explicație a primit din partea doctorului în urma interpretării analizelor, care i-au indicat un nivel ridicat de fier, dar și ce trucuri are pentru a-și păstra silueta. Recent, ea a participat pentru al treilea an consecutiv la Gala Atipic Beauty, eveniment la care Andreea Marin a avut dublu rol – prezentator și producător – unde a primit un mesaj optimist din partea unui model în scaun rulant, o învingătoare.

Majda: “Am avut un accident minor, mi-a spart bara de la mașină”

Majda Aboulumosha ne-a povestit că a avut parte, săptămâna trecută, de un accident minor, în urma căruia i-a fost spartă bara la mașină. Deși s-a supărat pe moment, ulterior, când a ajuns la evenimentul de celebrare a frumuseții atipice și a aflat poveștile de viață ale modelelor în scaun cu rotile, și-a dat seama că multe dintre problemele de zi cu zi sunt nimicuri.

A treia oară ești model la Atipic Beauty. Mai ai emoții când urci pe scenă?

De fiecare dată. Dacă mă prindeai un pic mai înainte, am spus un lucru: nu dau interviuri înainte să intru pe scenă, pentru că sunt foarte emotivă și sigur o să plâng. Nu știu dacă vedeți, eu m-am retușat, pentru că deja m-am umplut de lacrimi. De fiecare dată am emoții și aș spune că sunt niște emoții constructive, dar sunt cu o mare încărcătură, pentru că sunt lecții de viață chiar importante. Astăzi, de exemplu, am avut un accident minor, mi-a spart bara de la mașină. Eram: vai, ce s-a întâmplat! Am ajuns aici, adică nimicuri. Când vorbesc aceste fete și sunt atât de fericite cu ceea ce au ele, cum călătoresc acum, mi se pare incredibil.

Ne poți da detalii despre partenera ta de podium?

Mihaela o cheamă, are 37 de ani, a mers până la vârsta de 25 de ani, la 14 ani a început să simtă această boală. Ea mi-a spus că abia după 26 de ani a început să călătorească, și-a cunoscut iubitul, sunt de 8 ani împreună și se iubesc foarte mult și se respectă și i-am văzut. Mihaela mi-a spus: Ok, nu mai pot să merg, dar am învățat să zbor.

Emoționant și într-adevăr un mesaj optimist.

Este un mesaj optimist pentru noi toți, cei care ar trebui să ne trezim în fiecare dimineață să-i mulțumim lui Dumnezeu că putem să mergem, pentru lucrurile astea care, de multe ori, ni se pare că e normal să le avem. Nu, să mulțumim că avem mâini, că putem să vorbim, că putem să mergem, că putem să îmbrățișăm și să ne folosim mâinile cât mai des să luăm oamenii dragi în brațe.

Majda: “Lucrez foarte mult la psihic. Adică nu mă panichez dacă iau 2 kg”

Dacă tot suntem la o prezentare de modă, ce trucuri ai pentru a-ți păstra silueta având în vedere că ai avut o luptă cu kilogramele și trebuie să le ții sub control.

Dintotdeauna și am recunoscut lucrul acesta. Am avut într-adevăr și 30 de kg și 20, am oscilat întotdeauna între greutăți. Și să știi că mă îngrijesc în continuare, adică nu aș putea să spun – eu când le aud pe fete că mânâncă la orice oră din zi și din noapte și că mănâncă de toate – Cum? Că mie nu îmi iese. La mine e destul de complicat, dar lucrez foarte mult la psihic. Adică nu mă panichez dacă iau 2 kg, știu că trebuie să fac mai mult sport, acum merg la foarte multe tratamente corporale. Am grijă, mănânc foarte multă salată de varză, adică mi-a ieșit mai mult fier în organism. Serios, m-am dus și mi-am făcut analizele și aveam mai mult fier. Dar de ce domnule, doctor? “Păi nu știu, mănânci mult verde?” Da, toată ziua mănânc numai verde: mere verzi, salate, de toate.

