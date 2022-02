Ce spune Ilie Năstase despre Simona Halep și lipsa unui antrenor. Fostul lider mondial a decis să meargă fără vreun tehnician lângă ea la turneele de la Dubai și Doha. Ea va colabora doar cu un sparring-partner francez care aparține de Academia Patrick Mouratouglu, unde dorește să-și și continue pregătirea după competițiile din Golf. Ilie Năstase și-a exprimt opinia fermă despre deciziile luate de Simona Halep.

Ce spune Ilie Năstase despre Simona Halep și lipsa unui antrenor. Fostul lider mondial a făcut o mare schimbare în stafful său. Ea a ales să ăună punct colaborării cu Adrian Marcu și Daniel Dobre, după ce a fost eliminată încă din optimi la Australian Open.

Simona Halep a declarat înainte de plecarea spre Dubai că nu și-a căutat alt antrenor, dar că va colabora cu un sparring-partner de la Academia Patrick Mouratouglou ce aparține celui care o pregătește, încă din 2012, pe Serena Williams.

„Nu am căutat un antrenor. Am un sparring (n.r. – partner) de la Academia Mouratoglou, o să vină cu mine la aceste turnee, să ne cunoaștem. În 2013, am fost în această situație și am fost OK. Am mai multă experiență acum și cred că o să fiu OK. Clasamentul chiar nu contează în momentul acesta, vreau doar să fiu sănătoasă și să joc cât se poate de bine”, a spus Simona Halep înainte de plecarea spre Dubai.