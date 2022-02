Simona Halep, încântată de noul colaborator. Fostul lider mondial și-a pus pe liber ambii antrenori și va participa la turneele din Dubai și Doha fără un tehnician lângă ea. Dar numărul 22 WTA va avea un nou ajutor, în persoana unui francez ce-i va fi partener de antrenament pe durata competițiilor din Golf. Simona Halep s-a fotografiat cu acesta chiar în prima zi petrecută în Dubai.

Simona Halep a declarat înainte de plecarea spre Dubai că nu și-a căutat alt antrenor, dar că va colabora cu un sparring-partner de la Academia Patrick Mouratouglou ce aparține celui care o pregătește, încă din 2012, pe Serena Williams.

„Nu am căutat un antrenor. Am un sparring (n.r. – partner) de la Academia Mouratoglou, o să vină cu mine la aceste turnee, să ne cunoaștem. În 2013, am fost în această situație și am fost OK. Am mai multă experiență acum și cred că o să fiu OK. Clasamentul chiar nu contează în momentul acesta, vreau doar să fiu sănătoasă și să joc cât se poate de bine”, a spus Simona Halep înainte de plecarea spre Dubai.