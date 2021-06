Ce spune Carmen Negoiță despre politicianul cu care se iubește. De cât timp sunt împreună, de fapt

O nouă idilă s-a format in showbiz-ul românesc. Este vorba despre Carmen Negoiță care trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu un politican.

Cei doi sunt de două luni împreună și aparent bat clopote de nuntă pentru cei doi. De menționat este de aproximativ 11 ani de când a divorțat, Carmen Negoiță a fost o persoană extrem de discretă cu viața personală și nu s-a afișat cu niciun bărbat. Acesta a preferat să își dedice timpul creșterii celor doi copii, implicându-se și în activități social media care au integrat-o la categoria de influenceri.

Însă, cu toate acestea, iată că după atâta vreme, Carmen Negoiță este din nou îndrăgostită și a decis să facă oficială relația cu politicianul român.

Vedeta se iubește cu secretarul de stat de la Ministerul Muncii, Cătălin Boboc, un bărbat în vârstă de 45 de ani, care are și el un fiu adolescent dintr-o fostă relație.

„Da, suntem împreună de două luni. În urmă cu două luni am fost invitate mai multe persoane la o masă, iar el se afla acolo. Am vorbit și am rămas împreună. Suntem foarte bine, Cătălin este un om bun. Încă nu am plecat în vreo vacanță, pentru că el are destul de multă treabă ai”, a spus influencerița potrivit Click.