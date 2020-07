Ce operații estetice are Carmen Negoiță. Fosta soție a lui Ionuț Negoiță a vorbit deschis despre intervențiile estetice

Deși adepta intervețiilor minim invazive pentru a-și face unele îmbunătățiri, Carmen Negoiță nu este străină nici de cele care implică bisturiul. Vedeta și-a făcut implant mamar acum mulți ani, iar de atunci a încercat diferite alte transformări la nivelul feței. De această dată, a dorit ca buzele să-i fie mai pline, drept pentru care le-a augmentat și remodelat cu acid hialuronic.

Carmen Negoiță a vorbit deschis despre intervențiile estetice pe care le are

Carmen Negoiță a urmat o procedură minim invazivă pentru a îmbunătăți forma nasului, în februarie 2020, evitând astfel clasica operație de rinoplastie. Intervenția este în mare vogă îndeosebi la Hollywood și presupune îmbunătățirea formei nasului doar prin injectări fine, nedureroase. Carmen Negoiță a mărturisit la acea vreme că și-a dorit să aibă nasul mai drept, să scape de cocoașa care i se accentua în special atunci când rădea.

Pentru că îi era teamă de bisturiu, a hotărât că o astfel de intervenție îi este potrivită, chiar dacă în trecut apelase la o operație cu anestezie totală, dorind un bust proeminent. Zilele trecute, într-un interviu pentru Click, vedeta a vorbit despre noua schimbare: și-a mărit buzele cu acid hialuronic.

Vedeta, despre cea mai nouă operație estetică

„Da, am umblat un pic la contur, la forma buzelor. În timp se mai pierde din volum și mi-am dorit puțină conturare, nu am vrut nimic exagerat, iar medicul cu care am lucrat a dezvoltat o tehnică de buze foarte naturale și mi-a pus foarte puțin contur. Se numește M-Technique – cea mai nouă tehnică de augmentare și remodelare a buzelor cu acid hialuronic, o tehnică brevetată și inventată de el în pandemie, pentru că a avut timp să se gândească la asta.

Asta este și ideea, să-ți creeze efectul acesta de „V” pe buza de sus, dar în același timp să pară și foarte natural. Și mi-a propus să testez asta, nu am fost prima clientă, dar am citit când a postat pe Instagram despre acest lucru și am zis să-mi facă și mie”, a povestit Carmen Negoiță.