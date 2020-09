Fosta soție a lui Ionuț Negoiță, imagine răvășitoare. Carmen Negoiță a apărut dezbrăcată

Este mamă și femeie de afaceri, iar rețelele de socializare îi ”mănâncă” și ele mult timp, desfășurându-și mare parte din activitate acolo. Însă, nimic nu o face să se abată de la stilul de viață propus, în care mâncarea sănătoasă și exercițiile fizice sunt baza. Carmen, fosta soție a lui Ionuț Negoiță, arată incredibil la 40 de ani, ba chiar a avut curajul de a se poza în toată splendoarea, fiind acoperită doar de o pălărie.

Aflată în vacanță în stațiunea Olimp, Carmen Negoiță s-a pozat în costumul Evei, în curtea unui hotel de 4 stele. Pictorialul nud a fost realizat în timp ce stă pe scaun dezbrăcată, acoperită doar cu o pălărie imensă pe cap, ce îi permite să-și acopere zonele intime. Imaginile au fost însoțite de câteva mărturisiri din viața personală, scrise în limba engleză:

„Îmi iubesc corpul! Am aproape 40 de ani, am doi copii mari, vergeturi și tot. M-a dus în cele mai frumoase locuri, am avut experiențe uimitoare și m-a făcut să mă simt ca o femeie atât de frumoasă. Îmi arăt recunoștința încercând să-l antrenez cât de mult pot și să-l mențin sănătos”, a scris Carmen Negoiță în descrierea pozelor.