Reacția fabuloasă a lui David Popovici după o nouă medalie de aur: „Sunt unul dintre rechini”

David Popovici vine cu o primă reacție după reușita de astăzi! Acesta este acum campion european și la 200 de metri liber și a stabilit un nou record mondial al juniorilor. Românii sunt extrem de fericiți pentru el și l-au copleșit deja cu mesaje emoționante. Tânărul susține că este unul dintre rechini și că este mulțumit de prestația sa din competiția de astăzi. ,Am avut un timp foarte bun. Mai durează puțin…”, a declarat David Popovici. Ce și-a propus el în viitorul apropiat?

David Popovici și-a zdrobit din nou adversarii din finală și a stabilit un nou record mondial la juniori. Tânărul în vârstă de doar 17 ani a cucerit medalia de aur și în proba de 200 de metri liber din cadrul Campionatelor Europene organizate la Roma. Cel din urmă a coborât pentru prima dată sub un minut și 43 de secunde.

Sportivul a înotat pe culoarul 4, favoritul lui, în finală, iar mai apoi a încheiat cursa cu timpul 1.43:97. Băiatul legitimat la CS Dinamo deține și titlul mondial la această probă. Popovici a cucerit o medalie și în cursul zilei de sâmbătă, la 100 de metri liberi, cu timpul 46,86 de secunde.

,,Am avut un timp foarte bun, ce voiam sub 1:43, nu mi-am propus un timp pentru această cursă. Am obținut ce voiam, am avut o cursă foarte bună. Pentru 50 sunt un pic prea slăbuț. Mai durează puțin până să ajung și la 50 de metri, acolo e un sprint continuu, e altfel. Sunt unul dintre rechini acum”, a declarat el la TVR.